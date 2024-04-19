Тихо дасть по голові: хто може стати справжньою небезпекою для Путіна

Кремль заборонив російським чиновникам, депутатам та працівникам держструктур виїжджати за кордон навіть до так званих дружніх держав. Владімір Путін вводить обмеження, аби мінімізувати витік інформації та убезпечити себе.

Таку думку 24 Каналу висловив ексспівробітник КДБ Сергій Жирнов, зауваживши, що таке рішення вкрай ризиковане й може дорого коштувати російському президенту.

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Зазвичай закінчується так

Для диктатора найбезпечніші люди, які мають владу й доступ до його тіла. Путіна мало хвилюють (точніше відверто байдуже й начхати) росіяни, які ходять по вулицях, і їхні проблеми, тому російський президент не поїхав в Орськ після прориву дамби.

Зазвичай у таких режимах закінчується тим, що особистий охоронець або кухар тихо дасть по голові лідеру,

– наголосив ексспівробітник КДБ.

Як зазначив Жирнов, чиновників, депутатів та працівників держструктур відтепер не випускатимуть за межу Росії, бо диктатор боїться, що вони втечуть й почнуть давати інтерв'ю, у яких розповідатимуть як ухвалювалися таємні рішення. Відповідно тепер вони не зможуть використати свою власність за кордоном, подвійними громадянствами тощо.

Це дуже хороша інформація і справедливе рішення. Якщо вони підтримують злочинний режим Путіна й голосують за всі його божевільні законопроєкти, то тепер сидітимуть навіть гірше, ніж у Радянському Союзі, адже там випускали у відрядження, а тут Путін не хоче. Правильно зробить,

– мовив ексспівробітник КДБ.

За його словами, нарешті всі депутати зрозуміють чим для них реально закінчиться вся ця історія і можливо скинуть Путіна. Колись остання капля переповнить вазу й рано чи пізно це все ж таки відбудеться.

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"А відбувається це завжди зсередини, адже не народ з Орська, який кричав: "Путін допоможи", почне влаштовувати революцію. Навіть якщо теоретично уявити, що росіяни з Оренбурзької області доїдуть до Москви, вийдуть на площу, але всі ці мітинги розгонять", – додав Жирнов.

Чи можливий новий похід проти Путіна