Знищення російського генерала: чому Горячьов опинився в зоні ураження

Ввечері 12 червня стало відомо про загибель російського генерала Сєргєя Горячьова, який чомусь опинився в епіцентрі бойових дій. Ліквідація начштабу позначиться на керованості ворожими військами.

Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович. За його словами, російському командуванню буде не так легко замінити армійця такого рангу.

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"Знищення офіцерів дається взнаки для керування військами. Так просто генерала не заміниш", – констатував Попович.

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У російських військах проблеми

На початку так званої "спецоперації" Сєргєй Горячьов був командиром 5-ї окремої танкової бригади. За понад рік війни він "виріс" до заступника командувача 35-ї загальновійськової армії. Став генерал-майором, а також його призначили на пост начальника штабу армії.

"Те, що військовий такого рангу опинився в радіусі дій ракетних систем, свідчить про те, що там є певні проблеми з керованістю", – зазначив Попович.

Горячьов, імовірно, був змушений перебувати ближче до переднього краю, щоб ліквідувати виниклі проблеми.

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