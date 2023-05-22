Ловимо в режимі ракетної засади, – льотчик про знищений російський винищувач Су-35

Росія втратила черговий винищувач Су-35. Його проти ночі 22 травня було ліквідовано над Чорним морем. Це не перша втрата такого літака. Нещодавно у Брянській області також впав Су-35 разом ще 3 літальними апаратами.

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу про те, що Су-35 перед атакою заходив з боку Чорного моря. І в районі Залізного Порту, де вихід на материкову Україну, його було збито ракетою. Туди можна дістати з будь-якого ракетного комплексу.

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Росіяни вже навчені

Він пояснив, що українські сили ловлять російські літаки в режимі ракетної засади. Тобто українські зенітники підтягують ЗРК до самого кордону з Росією або до лінії фронту.

Вони прикриваються чим тільки можливо, щоб їх не виявили. І вмикають системи тільки тоді, коли окупанти наближаються до кордону або лінії фронту. Росіяни теж вже навчені. Тим більш, що під Єнакієве українські захисники валили Су-34,

– зауважив льотчик-інструктор.

Нагадаємо, що Су-35 також впав під містом Клінці в Брянській області, коли він прикривав Су-34 і 2 гелікоптери Мі-8.

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F-16 кращий

Су-35 – найкращий літак, який має зараз Росія з серійних партій. Су-35 створений на базі Су-37.

З одного боку відмінний апарат, він має змінний вектор тяги, далеко "бачить", на ньому стоять гарні ракети. Але він гірші, ніж F-16 Block 50, 50/52, 60, 70/72. А також він наривається на українські системи ППО. Особливо ті нові, які зараз отримуємо від партнерів – NASAMS, SAMP/T, Patriot,

– зазначив військовий експерт.

Ми будемо ловити Су-35 поки вони не припинять підходити на максимальну дальність ураження до нашого кордону або лінії фронту – від 70 кілометрів і далі.

"А під час контрнаступу, який має скоро відбутися, будемо уражати літаки такими самим ракетними комплексами. Оскільки ми поки не маємо F-16, прикривати наступ наших військ будуть комплекси з великою дальністю. І так само будемо продовжувати збивати Су-35", – підкреслив Роман Світан.

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