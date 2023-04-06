Ліквідація Татарського: ексспівробітник КДБ припустив, чому це може бути вигідно Путіну
Вбивство Татарського це сигнал Путіна західним елітам, що він може контролювати своїх "екстремістів". Ліквідацією пропагандиста займалось ФСБ.
Про це в ефірі 24 Каналу заявив ексспівробітник КДБ і служби зовнішньої розвідки Росії Олександр Зеленько. Він додав, що іншим російським пропагандистам варто бути дуже уважними.
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Соловйову варто приготуватись
Він висловив впевненість у тому, що за ліквідацією Владлена Татарського стоїть російська ФСБ. Цей пропагандист сам собі підписав смертний вирок, коли бовкнув зайве на зустрічі у президента Росії Владіміра Путіна з нагоди анексії окупованих територій України.
"Він показав себе, як екстреміста і неадеквата. Його "голова" буде віддана Путіним Заходу, як жест доброї волі, мовляв, він готовий говорити з Заходом. Всі, хто активно виступав проти та погрожував країнам Заходу, Путін може віддати їх на відкуплення. Соловйову варто приготуватись", – зазначив Зеленько.
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У Росії може повторитись 1917 рік
На думку ексспівробітника КДБ, Путін сьогодні шукає зближення зі своєю армією. Він тримається Шойгу (міністр оборони Росії – 24 Канал) та Герасімова (начальник генштабу російської армії – 24 Канал), адже розраховує на їхню підтримку.
У Росії може знову розпочатись громадянська війна. Є певні особи, які з легкістю знайдуть прихильників серед тих, хто вважає Путіна занадто ліберальним. І тоді повториться 1917 рік,
– додав Зеленько.
Загибель російського пропагандиста Татарського: головне
- 2 квітня у кафе в Санкт-Петербурзі, де проходив "творчий вечір" російського пропагандиста Владлена Татарського, стався вибух. Він загинув, постраждало також 25 осіб.
- За попередніми даними, вибухівку начебто принесла одна з учасниць збіговиська у статуетці, яку вона подарувала Татарському. У злочині запідозрили Дар'ю Трепову. СК Росії вранці 3 квітня повідомив, що дівчину затримано.
- Згодом відповідальність за вбивство Татарського взяли так звані "російські партизани". Вони заявили, що зробили це автономно – без допомоги іноземних спецслужб або структур.