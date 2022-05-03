Лише 3 з 14 автобусів дісталися підконтрольної Україні території: інші у "фільтраційних центрах"

Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що ворожі російські війська не дають маріупольцям доїхати до підконтрольної Україні території.

Вадим Бойченко зазначив, що ще понад 200 місцевих мешканців ховаються на території заводу "Азовсталь". А в цілому у місті є понад 100 тисяч людей, які також чекають на евакуацію. Про це міський голова Маріуполя розповів в прямому ефірі телемарафону, повідомляє 24 канал.

Важливо Окупанти розпочали штурм "Азовсталі"

За його словами, до евакуації долучається особисто Президент України Володимир Зеленський та міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Вадим Бойченко пригадав: коли оголосили про евакуацію – російська сторона погодилася сприяти їй. Також домовилися, що сама вона надасть 90 автобусів на визначені 3 локації. Проте транспорт прибув лише у 2 локації. Замість погодженої кількості – окупанти надали тільки 14 автобусів, а до України доїхали тільки 3 із них.

Ми розуміємо, що десь поділися 11 автобусів, які мали рухатися у бік Запоріжжя, на підконтрольну частину нашої держави, але десь загубилися,

– розповів Вадим Бойченко.

"Втрачаються вони у цих "фільтраційних центрах". На жаль, вони (росіяни – 24 канал) забирають та викрадають наших мешканців. Сьогодні це відбувається і в нашому українському Маріуполі", – додав Бойченко.

Що відомо про "фільтраційні центри"

Міський голова Маріуполя розповів, що 4 таких центри працює в напрямку України, де російські військові досить прискіпливо проводять так звану "фільтрацію". Мешканці можуть чекати на неї місяць, а то й більше.

Якщо ти пов'язаний із держслужбою чи муніципальною службою – отримуєш 2 місяці чи 2 тижні в'язниці. Як це визначають – я не розумію. Проте ті, хто пройшов цю вʼязницю, ці тортури, вже дають свідчення,

– зазначив Вадим Бойченко.

Він розповів про одного з правоохоронців, який пройшов це випробування й вже потрапив на підконтрольну Україні територію. Той пригадав, що їх поміщали в камеру, яка розміром 2 на 3. В ній стояло 10 – 15 осіб, які не могли навіть присісти. Вони також не мали їжі. Окупанти давали тільки воду, а в туалет виводили один раз на добу. Це – знущання з українців.

Евакуація з "Азовсталі"

2 травня було погоджено зелений коридор з Маріуполя. Цивільних людей евакуювали із заблокованого міста до Запоріжжя. Відомо, що вдалось вивезти понад 100 людей.

Вони уже доїхали до Запоріжжя. Всі евакуйовані отримують необхідну допомогу, зокрема гаряче харчування, медикаменти та продукти. Медики оглядають постраждалих. Людям надають психологічну допомогу

На сьогодні, 3 травня, теж погоджено гуманітарний коридор. Це відбуватиметься за сприяння ООН та Червоного Хреста.

Жителі Маріуполя чекають на евакуацію й у місті Бердянську. Однак російські окупанти зривають її обстрілами. Люди вже два тижні не можуть виїхати на підконтрольну Україні територію.

Військові з 12 бригади оперативного призначення Національної гвардії просять евакуювати з "Азовсталі" всіх українських захисників, що боронять Маріуполь. Вони перебувають у надскладних умовах вже 67 днів.

Захисники Маріуполя показали унікальні кадри евакуації з "Азовсталі": дивіться відео