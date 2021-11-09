Лише біля одного з пунктів пропуску Польща нарахувала понад 4 тисячі нелегалів

Тільки біля пункту пропуску "Брузги" Польща нарахувала 4 тисячі нелегальних мігрантів. Загалом у Білорусі може перебувати орієнтовно понад 10 тисяч людей, які прагнуть потрапити у Європу.

Такі дані відомі станом на 9 листопада. Про це речник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин.

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На білорусько-польському кордоні перебуває до 4 тисяч мігрантів

Вчора (мовиться про 8 листопада – 24 канал) ми підрахували, що в районі кордону із Польщею може бути орієнтовно 4 тисячі мігрантів. Це мігранти, які перебувають під контролем білорусів, учора вони розділилися на різні групи, розбили табори на нічліг і, як я припускаю, цю групу поповнять ще люди, які приїдуть з Мінська до нашого кордону,

– розповів Жарин.

Мовиться про ситуацію в районі Кузьниці Білостоцької. Політик також розповів, що:

на території Білорусі може перебувати орієнтовно 12 – 15 тисяч мігрантів , які хочуть потрапити в Європу;

, які хочуть потрапити в Європу; саме тому, на думку речника, "ескалація на кордоні буде довгостроковою".

Політик також пригадав, що 8 листопада мігранти намагалися пробити шлагбаум на кордоні. Однак польські служби запобігли проникненню іммігрантів в країну. Жарин назвав ситуацію "дуже напруженою і дуже складною".

Ескалація на білорусько-польському кордоні: коротко