Лише за день окупанти вивезли з Донецька в Росію 6 автобусів із "виборцями"

У Ростовську область звозять українців з окупованих територій Донбасу. Все для того, аби вони незаконно взяли участь у виборах до Держдуми Росії.

Лише за день 18 вересня до Росії рушили 6 автобусів з виборцями. У кожному було близько по 50 людей.

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На одному з автобусів був напис "Наш вибір – Росія".

Паспорти роздавали одразу біля дільниць

Один з виборців розповів, що отримав паспорт після приїзду в Матвєєво-Курганському сільському поселенні. Напередодні до Ростовської області привезли ще 200 українців. Паспорти їм теж роздавали перед дільницею.

Одна з жінок зазначила, що її "змусили отримати паспорт і відправили голосувати". При цьому вона навіть не знала, за кого віддати голос.

Раніше бойовики заявляли, що мають організувати 825 автобусних і 12 залізничних рейсів, що везтимуть людей на вибори.

Російські вибори та Донбас: що відомо

Вибори до Держдуми Росії тривають 17 – 19 вересня. Протягом 3 днів росіяни мають проголосувати та обрати 450 депутатів.

Москва вирішила незаконно залучити до виборів українців. Для цього Кремль активно видавав російські паспорти на тимчасово окупованих територіях.

Кремль навіть ухвалив постанову, аби жителям окупованої Донеччини та Луганщини, які мають російські паспорти, дозволили голосувати на цих виборах.

Росія навіть дозволила голосувати онлайн, попередньо зареєструвавшись.

МЗС України висловило протест та осуд через зухвалі дії держави-агресора. Київ вимагав розширити санкції проти Москви.