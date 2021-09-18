Лише за день окупанти вивезли з Донецька в Росію 6 автобусів із "виборцями"

18 вересня 2021 , 17:52

Джерело:

"Дождь"

У Ростовську область звозять українців з окупованих територій Донбасу. Все для того, аби вони незаконно взяли участь у виборах до Держдуми Росії.

Лише за день 18 вересня до Росії рушили 6 автобусів з виборцями. У кожному було близько по 50 людей.

До теми На вибори до Росії звозять українців з окупованих територій: їх насильно паспортизують

На одному з автобусів був напис "Наш вибір – Росія".

Паспорти роздавали одразу біля дільниць

Один з виборців розповів, що отримав паспорт після приїзду в Матвєєво-Курганському сільському поселенні. Напередодні до Ростовської області привезли ще 200 українців. Паспорти їм теж роздавали перед дільницею.

Одна з жінок зазначила, що її "змусили отримати паспорт і відправили голосувати". При цьому вона навіть не знала, за кого віддати голос.

Раніше бойовики заявляли, що мають організувати 825 автобусних і 12 залізничних рейсів, що везтимуть людей на вибори.

Зверніть увагу! Жителям окупованих територій окупанти подякували за голос у Держдуму. Роздали "скромні" подарункові набори. Там було яблуко, шоколад, вода тощо.

Російські вибори та Донбас: що відомо

  • Вибори до Держдуми Росії тривають 17 – 19 вересня. Протягом 3 днів росіяни мають проголосувати та обрати 450 депутатів.
  • Москва вирішила незаконно залучити до виборів українців. Для цього Кремль активно видавав російські паспорти на тимчасово окупованих територіях.
  • Кремль навіть ухвалив постанову, аби жителям окупованої Донеччини та Луганщини, які мають російські паспорти, дозволили голосувати на цих виборах.
  • Росія навіть дозволила голосувати онлайн, попередньо зареєструвавшись.
  • МЗС України висловило протест та осуд через зухвалі дії держави-агресора. Київ вимагав розширити санкції проти Москви.
Автор: Ольга Музика