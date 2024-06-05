Що намагалися зробити росіяни із Запорізькою АЕС: Лишенко про задум окупантів

Російські загарбники досі перебувають на території Запорізької АЕС. За більш ніж два роки окупації вони не змогли втілити важливе для себе завдання.

Про це 24 Каналу розповів депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко, зауваживши, що Запорізька АЕС є важливою для окупантів в пропагандистському сенсі.

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Яка ситуація на ЗАЕС

Відомо, що Запорізька АЕС зараз не працює на виробництво електроенергії. Станція наразі працює над підтримкою власних "систем життєдіяльності" та контролем усіх процесів. Окупанти постійно здійснюють там різні провокації.

Як наголосив Лишенко, з початку окупації російські загарбники хотіли перепід'єднати Запорізьку АЕС до власної енергосистеми. Однак вони досі не змогли цього зробити. Основною метою окупантів було запустити ЗАЕС і продемонструвати це як перемогу через свою пропаганду.

Їх мета була запустити атомну електростанцію та показати, що вона працює. Це є такий пропагандистський фетиш. Пропагандисти роздували думку, що от все запустять і буде дешева електроенергія на окупованих територіях; буде ще дешевий газ; дешеве паливо. Прям розповідають, що буде "рай на землі". А те, що запуск ЗАЕС неможливий – це просто для них ніж в спину,

– сказав Лишенко.

Що відбувається на ЗАЕС