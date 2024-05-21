Чи можуть вороги Путіна об'єднатися, щоб позбутися його: політолог назвав умову
Диктатор Владімір Путін має достатньо ворогів. Але змістити його навряд чи зараз можливо, хоч і є нюанси.
Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Лісний, зауваживши, що центральна вертикаль в Росії досі залишається стабільною. І лише ситуація на полі бою може спонукати до значних змін не лише в Росії та Україні, але й в усьому світі.
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Росія хоче "передишку"
Як наголосив Лісний, Росія упродовж певного часу посилено вкидає в інформаційний простір тези про "перемир'я" та про те, що "немає сенсу боротися проти окупантів, адже їх банально більше".
Це все – брехня. Росія хоче примусити Україну до переговорів на власних умовах. Для цього їм також потрібно, аби Захід перестав допомагати нашій державі зброєю.
Є різні заяви "російських лібералів". В американській пресі такі речі проходять. Буквально зараз читав, що якийсь там відставник казав, ніби влітку може бути біда. Всі начебто це роблять з "гарними намірами". Але вони просувають тезу, нібито треба вже переходити до перемовин. Деякі українці вірять в це. Це – помилковий момент. Ці люди, які вкидають такі тези, обслуговують імперію,
– підкреслив Лісний.
Ситуація на фронті: коротко
- Станом на 20 травня Росія втратила понад 493 тисячі особового складу. Також наші захисники знищили 7590 ворожих танків, 14665 бойових броньованих машин, 12737 артилерійських систем, 1076 РСЗВ, 807 засобів ППО, 354 літаки тощо.
- Українські військові знищили російський морський тральник "Ковровець". Сталося це в ніч на 19 травня.
- Паралельно триває робота над досягненням справедливого миру для України. 15-16 червня у Швейцарії відбудеться Глобальний саміт миру. Президент Володимир Зеленський пояснив, на що розраховує Україна під час цієї зустрічі.