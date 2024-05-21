Чи можуть вороги Путіна об'єднатися, щоб позбутися його: політолог назвав умову

Диктатор Владімір Путін має достатньо ворогів. Але змістити його навряд чи зараз можливо, хоч і є нюанси.

Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Лісний, зауваживши, що центральна вертикаль в Росії досі залишається стабільною. І лише ситуація на полі бою може спонукати до значних змін не лише в Росії та Україні, але й в усьому світі.

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Росія хоче "передишку"

Як наголосив Лісний, Росія упродовж певного часу посилено вкидає в інформаційний простір тези про "перемир'я" та про те, що "немає сенсу боротися проти окупантів, адже їх банально більше".

Це все – брехня. Росія хоче примусити Україну до переговорів на власних умовах. Для цього їм також потрібно, аби Захід перестав допомагати нашій державі зброєю.

Є різні заяви "російських лібералів". В американській пресі такі речі проходять. Буквально зараз читав, що якийсь там відставник казав, ніби влітку може бути біда. Всі начебто це роблять з "гарними намірами". Але вони просувають тезу, нібито треба вже переходити до перемовин. Деякі українці вірять в це. Це – помилковий момент. Ці люди, які вкидають такі тези, обслуговують імперію,

– підкреслив Лісний.

Ситуація на фронті: коротко