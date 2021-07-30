Український пожежний літак вирушає до Туреччини
30 липня 2021 , 03:24Читать новость на русском
Джерело:Володимир Зеленський у твітері
Володимир Зеленський провів розмову з Реджепом Ердоганом на тлі масштабних лісових пожеж у Туреччині. Український лідер пообіцяв турецькому надати всю можливу допомогу.
Після розмови Президент України розпорядився відправити до Туреччини на допомогу пожежний літак. Він вилетить вже 30 липня.
Це варто бачити Туреччину охопили жахливі лісові пожежі: усе, що відомо, фото і відео
Висловив своєму другу президенту Туреччини Реджепу Ердогану щирі співчуття у зв'язку з масштабними пожежами. Україна надасть Туреччині всю необхідну допомогу,
– пообіцяв Володимир Зеленський.
Резюмуючи, президент наголосив, що в такий складний момент український народ перебуває разом з дружнім турецьким народом.
Коротко про пожежі в Туреччині
- Масштабні лісові пожежі спалахнули в Туреччині 28 липня. Вогонь наближався до курортного міста Анталія. Внаслідок пожежі 3 громадян Туреччини загинули, а ще понад сотня – постраждали.
- Українка, яка повернулась з Туреччини розповіла, що у готелі попіл та жахливий запах горілого. Жінка відпочивала у місті Сіде.
- Консул України у Туреччині поінформував, що в країні на даний час перебуває 100 тисяч українських туристів.
- Міністерство закордонних справ наразі роздумує шляхи й можливість евакуації українців, які опинилися в цей час у Туреччині.