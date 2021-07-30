Український пожежний літак вирушає до Туреччини

Володимир Зеленський провів розмову з Реджепом Ердоганом на тлі масштабних лісових пожеж у Туреччині. Український лідер пообіцяв турецькому надати всю можливу допомогу.

Після розмови Президент України розпорядився відправити до Туреччини на допомогу пожежний літак. Він вилетить вже 30 липня.

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Висловив своєму другу президенту Туреччини Реджепу Ердогану щирі співчуття у зв'язку з масштабними пожежами. Україна надасть Туреччині всю необхідну допомогу,

– пообіцяв Володимир Зеленський.

Резюмуючи, президент наголосив, що в такий складний момент український народ перебуває разом з дружнім турецьким народом.

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