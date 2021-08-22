Літак з евакуйованими українцями з Кабула успішно сів у Києві

З Кабула до Києва прилетів військово-транспортний літак Іл-76МД, який евакуював українців з із захопленого талібами Афганістану. Літак здійснив успішну посадку в одному зі столичних аеропортів приблизно о 6:50.

Як зазначив Володимир Зеленський, Україна продовжує повертати своїх громадян з Афганістану.

Важливо Український літак знову евакуював людей з Кабула

Іл-76МД 25-ї бригади транспортної авіації Повітряних Сил ЗСУ вилетів з Кабула 21 серпня.

Робимо все, щоб громадяни України в усьому світі відчували захист своєї держави,

– написав президент.

Що відомо про евакуацію 21 серпня

У Головному управлінні розвідки Міноборони зауважили, що військово-транспортний літак вивіз з Кабула не лише українців.

У результаті проведення спеціальної операції Міністерства оборони України з Афганістану евакуювали групу наших земляків і громадян інших держав,

– мовиться у повідомленні.

Український літак зустрічали Кулеба та Єрмак

Як розповів очільник українського МЗС Дмитро Кулеба, борту було 83 людини, з яких 31 – українці. Він додав, що це всі громадяни України, які на момент відльоту борту змогли потрапити до аеропорту.

Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак, який також прибув зустріти літак, додав що "в Афганістані залишається ще понад 100 українців, і найближчими днями буде продовжена операція з евакуації".

22 серпня літак успішно сів у Києві: дивіться відео

Зауважимо, це вже не перший раз Україна здійснила евакуаційний рейс з Афганістану. 16 серпня наш літак вже вивіз 8 українців та 72 представники інших держав. У МЗС України пояснили, що не всі, хто хотів покинути захоплену талібами країну, могли дістатись до летовища.

Яка ситуація в аеропорту Кабула

Таліби всіма силами намагаються перешкодити на шляху біженців до евакуаційних рейсів. Людей б'ють трубами із пластику та стріляють у повітря, аби розігнати охочих виїхати із країни.

"Талібан" 15 серпня захопив столицю Афганістану – Кабул. Тоді ж президент зрікся влади та втік. Тепер він перебуває в ОАЕ. Бойовики оголосили, що контролюють увесь Афганістан

Текст публікації Володимира Зеленського: