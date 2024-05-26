Літаки F-16 можуть кардинально змінити ситуацію на фронті: генерал США розповів, як саме

Генерал-лейтенант запасу Повітряних Сил США Девід Дептула розповів, що літаки F-16 можуть дійсно вплинути на фронт в Україні. Однак, за словами військового, у цьому питанні кількість наданих винищувачів все ж має значення.

Дептула зазначив, що чим більша кількість літаків F-16 буде в ЗСУ, тим сильнішою буде українська армія у майбутньому.

До теми Поки не повертатимуться: у Повітряних силах розповіли про пілотів, що закінчили навчання на F-16

Генерал США розповів, що треба, щоб F-16 вплинули на фронт

Американський генерал сказав, що Україна мала отримати F-16 ще два роки тому. Але наразі про це говорити немає сенсу.

Україні потрібно готуватися до використання цих літаків у тій кількості, яку вона отримує зараз. F-16 збільшать потенціал Повітряних Сил ЗСУ. Однак чим більше і чим більш досконалі версії F-16 Україна зможе отримати, тим сильнішими будуть ЗСУ в майбутньому,

– наголосив Дептула.

Він підкреслив, що країни-партнери повинні збільшити кількість винищувачів F-16 для України. Крім того, союзники повинні надати вдосконалені блоки F-16, а також сучасне озброєння для цих винищувачів. За словами військового США, це стане продовженням посилення спроможностей Повітряних Сил ЗСУ.

Безпілотники також можуть вплинути на зміни на фронті

Девід Дептула також розповів, що Україні потрібно виготовляти якомога більше безпілотників. Це потрібно, аби більш ефективно використовувати їх на фронті.

"Для того, щоб удосконалити використання дронів у цій війні, Збройним Силам України потрібно виробляти якомога більше БпЛА з далеким радіусом дії та значним бойовим навантаженням", – пояснив американський генерал.

Він зауважив, що це дасть змогу бити по ключових цілях у Росії, і знизить здатність ворога розгортати свої сили в Україні. За словами американського генерала, у росіян не може бути недоторканних цілей всередині їхньої країни.

Перша група пілотів завершила навчання на F-16