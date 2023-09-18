Боялися "нападу американського літака": Росія підняла свій МіГ-31 біля кордону

Російські військові 18 вересня буцімто мусили піднімати у небо свій літак МіГ-31. Це сталося через те, що американський літак нібито підлетів близько до кордону Росії.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Згодом росіяни зазначили, що внаслідок інциденту жодного порушення військовий літак США не допустив, передає 24 Канал.

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Що відомо про інцидент з МіГ-31 і літаком США

Російські пропагандисти зазначили, що засоби контролю повітряного простору армії Росії начебто засікли над Баренцевим морем повітряну ціль, що наближається до держкордону країни-агресорки. І для того, щоб її розпізнати в небо був піднятий російський МіГ-31.

Росіяни зазначили, що екіпаж їхнього винищувача ідентифікував повітряну ціль як літак базової патрульної авіації Р-8А "Посейдон" Військово-морських сил США. Водночас пропагандисти стверджують, що нібито при наближенні російського МІГ-31 це американське повітряне судно розвернулося і полетіло в інший бік.

Що відомо про американський літак Р-8А "Посейдон" Boeing P-8 Poseidon – патрульний та протичовновий літак, розроблений за програмою багатоцільового морського літака. Перший політ літака такого типу відбувся у 2009 році.

Цей літак Призначений для виявлення і знищення підводних човнів противника в районах патрулювання, розвідки, участі в протикорабельних і рятувальних операціях як в прибережних районах, так і у Світовому океані. Це повітряне судно може перевозити до 9 тонн озброєння.

Літак може розганятися до швидкості 907 кілометрів на годину, а його бойовий радіус становить 3 700 кілометрів.

Водночас літаки Росії неодноразово порушували простір НАТО