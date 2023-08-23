Не долетів 50 кілометрів: літак Пригожина впав неподалік від резиденції Путіна

У Росії 23 серпня впав бізнес-джет ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина. Він приземлився за 50 кілометрів від резиденції президента країни-терористки Владіміра Путіна.

Про це розповіли у російських ЗМІ, повідомляє 24 Канал. Ймовірно, на борту літака перебував сам Пригожин.

До теми 2 сильні вибухи – і крило відвалилося: як падав літак Пригожина

Літак Пригожина впав за 50 кілометрів до резиденції Путіна

В МНС розповіли, що авіакатастрофа сталася в районі населеного пункту Куженкіно. Він розміщений за 50 кілометрів від резиденції Путіна на Валдаї.

Приватний літак Embraer Legacy здійснював рейс Москва — Санкт-Петербург. На його борту перебували 10 людей, зокрема троє членів екіпажу. У МНС кажуть, що всі вони загинули.

Падіння літака Пригожина: що відомо

У Тверській області ввечері 23 серпня впав бізнес-джет Embraer 600 із бортовим номером RA-02795, який належить власнику ПВК "Вагнера" Євгенію Пригожину.

Наразі точно невідомо, чи був сам Пригожин на борту. Проте в росавіації повідомили, що його ім'я було в переліку пасажирів. Окрім цього, на борту міг перебувати Дмітрій Уткін – "права рука" ватажка вагнерівців.

У низці ЗМІ також повідомляли, що літак збила російська ППО.

Пізніше російські канали звернули увагу, що другий приватний борт Пригожина курсує в небі над Москвою. Він летів слідом за тим, що розбився, але чомусь розвернувся.

Варто зауважити, що наприкінці червня Пригожин разом з вагнерівцями здійснив невдалу спробу заколоту в Росії. Після цього розслідувач Bellingcat Христо Грозєв заявив, що через 6 місяців Пригожин або помре, або здійснить новий заколот.