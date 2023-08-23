2 сильні вибухи – і крило відвалилося: як падав літак Пригожина

Над Тверською областю розбився літак, який міг належати ватажку ПВК "Вагнера" Євгєнію Пригожину. Очевидці чули два потужних вибухи перед падінням.

Чи дійсно Пригожин загинув – наразі невідомо. Поки він та наближені до нього люди ніяк не коментували цю ситуацію. А можливо, Пригожин вже нічого не прокоментує.

До теми Над Тверською областю впав літак Пригожина: хто був всередині наразі невідомо

Що відомо про падіння літака

Перед падінням літака очевидці чули два потужних вибухи. Відомо, що в літака відвалилося крило та стабілізатор. Вони впали неподалік від закинутої ферми в селі Куженкіно у Тверській області.

Зараз в соцмережах поширюють низку відео з падінням літака Пригожина. На одному з них очевидець стверджує, що літак вибухнув прямо в повітрі.

Відео з місця падіння літака Пригожина – дивіться в матеріалі 24 Каналу

Востаннє літак Пригожина можна було зафіксувати о 15:11. Згодом він зник з радарів.

Падіння літака Пригожина: коротко