Україна вперше збила російський Ту-22М3: розвідка Британії проаналізувала втрату росіян
Україна 19 квітня вперше збила російський стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Й хоча Росія не визнає цього, а заявляє про "технічну несправність", втім у розвідці Великої Британії також підтверджують, що ЗСУ збили літак.
Інформацію про падіння літака Ту-22М3 почали поширювати у російських телеграм-каналах, а губернатор Ставропольського краю опублікував світлини з місця подій. Згодом цю інформацію підтвердили й в Повітряних силах.
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Що говорять у розвідці Британії про збиття Ту-22М3
У розвідці Великої Британії повідомили, що детально вивчили повідомлення про збиття російського стратегічного бомбардувальника Ту-22М3. Зокрема у відомстві пишуть, що повідомлення про застосування ракети С-200 для збиття Ту-22М3 є "майже напевно правдивими".
Також у розвідці Британії вважають, що збиття Ту-22М-3 – це чергова успішна українська атака по військово-повітряних силах Росії. Окрім того, у розвідці припускають, що із ЗРК С-200 українські захисники також могли збити літак дальнього радіолокаційного виявлення й управління А-50. Тоді, 23 лютого 2024 року, військовим вдалося уразити ворожий літак над Азовським морем.
Це перший випадок збиття стратегічного бомбардувальника системами протиповітряної оборони України,
– заявили у розвідці.
У Міноборони Великої Британії у підсумку додали, що за даними їхньої розвідки, від початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила щонайменше 100 бойових літаків.
Збиття Ту-22М3: головне
- У Головному управлінні розвідки повідомили, що збити Ту-22М3 вдалося на відстані у понад 300 кілометрів. Відомо, що за ним також летів ще один бомбардувальник, однак після влучної роботи розвернувся й полетів назад на аеродром.
- Очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що збиття Ту-22М3 може вплинути на плани Росії щодо ракетних обстрілів. Так, він припустив, що, ймовірно, тепер Одеса не потерпатиме від ракет Х-22, які запускалися зі стратегічних бомбардувальників цього типу.
- Також Буданов розповів, що до збиття літака українські військові готувалися тиждень. Вони влаштували засідку й чекали, коли Росія підніме у небо Ту-22М3.
- До слова, у Росії заявили, що на борту Ту-22М3 було 4 пілоти. Відомо, що двоє з них загинули, один – госпіталізований, а доля четвертого окупанта залишається невідомою.