Прикриваються від "атак безпілотниками": росіяни обкладають шинами бомбардувальники в Енгельсі

Окупанти вигадують всілякі способи, щоб захистити свою авіацію від "атак невідомих безпілотників". Так, у мережі з'явилися фото, на яких видно, як росіяни майже повністю обклали свої бомбардувальники шинами від автомобілів.

Про це розповів військовий експерт, волонтер Conflict Intelligence Team з псевдонімом Tatarigami_UA у соцмережі Х, раніше відомій як твітер. Ці бомбардувальники розташовані на сумнозвісному аеродромі у місті Енгельс країни-агресорки, передає 24 Канал.

Цікаво Детонувало декілька годин: Федоров розповів про "бавовну" поблизу Полог

Росіяни обклали свої літаки шинами

На свіжих супутникових знімках видно, що російська армія поклала шини на крила та верхню частину повітряного судна Ту-95. Таким чином окупанти намагаються захиститися від імовірних нових атак безпілотними літальними апаратами по аеродромах країни-агресорки.



Росіяни обклали Ту-95 шинами / Фото з акаунта @Tatarigami_UA у соцмережі Х

Експерт посміявся над "інновацією" російських загарбників та їхніми намірами "захистити стратегічні бомбардувальники від безпілотників".

Здається, що росіяни все ще встановлюють шини на бомбардувальник. Нова бюджетна версія замінника ERA (вибуховий динамічний захист – 24 Канал) для російських повітряних сил?

– питає він.



Ймовірно окупанти застосовуватимуть таку "технологію" й на інших літаках / Фото з акаунта @Tatarigami_UA у соцмережі Х

Волонтер також зазначив, що швидше за все такі "впровадження" не є одиничною ініціативою. Тому окупанти, ймовірно, продовжуватимуть "покривати" шинами свої бомбардувальники й на інших аеродромах.

Атаки на російські аеродроми: останні новини