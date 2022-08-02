Літак, в якому може летіти Пелосі, повернув у сторону Тайваню: Flightradar24 перестав працювати

Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі, ймовірно, направляється до Тайваню. Літак, на якому може перебувати Пелосі, повернув у сторону Тайваню. Після цього перестав працювати сервіс Flightradar24.

Сайт адміністрації президента Тайваню зазнав кібератаки

Сайт Flightradar, на якому сотні тисяч людей стежать за польотом літака Ненсі Пелосі, перестав працювати, повідомляє 24 канал. Адміністрація сайту заявила, що його атакували хакери.

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Відповідно до попередніх даних, які вдалося зафіксувати Flightradar, літак, на борту якого може бути Пелосі, повернув на північ – у сторону Тайваню.



Літак, на борту якого може бути Пелосі, повернув у сторону Тайваню / Скриншот

Сайт адміністрації президента Тайваню також зазнав кібератаки та не відкривається.