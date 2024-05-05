Відлякати російську авіацію: Євлаш пояснив першочергові завдання літаків F-16

Видання The New York Times повідомило, що, ймовірно, Україна скоро отримає літаки F-16. Вони допоможуть завадити роботі російської авіації.

Таку думку 24 Каналу висловив речник Повітряних сил України Ілля Євлаш, зауваживши, що прифронтові зони будуть краще захищені. Саме там ворог активно застосовує УМПБ.

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Завдання літаків

За словами Євлаша, Україна очікує на F-16, оскільки вони, залежно від типу озброєння, яке буде в нього під крилами, зможуть відлякати російську авіацію, яка застосовує КАБи для ударів по українських містах.

Саме дистанція, на яку летять УМПБ, уніфіковані міжвидові планувальні боєприпаси, є 80 кілометрів. Тому, якщо наші ракети будуть на 120, а може і на 160 кілометрів, це створить вагому причину, через яку російські пілоти не зможуть наближатись до наших кордонів.

Це зменшить напруження у прифронтових територіях і містах, які розташовані близько до Росії,

– підкреслив речник Повітряних сил України.

F-16 для України: що відомо