Відлякати російську авіацію: Євлаш пояснив першочергові завдання літаків F-16
Видання The New York Times повідомило, що, ймовірно, Україна скоро отримає літаки F-16. Вони допоможуть завадити роботі російської авіації.
Таку думку 24 Каналу висловив речник Повітряних сил України Ілля Євлаш, зауваживши, що прифронтові зони будуть краще захищені. Саме там ворог активно застосовує УМПБ.
Дивіться також "Дуже складне завдання": Черник сказав, чому в Україні досі немає F-16
Завдання літаків
За словами Євлаша, Україна очікує на F-16, оскільки вони, залежно від типу озброєння, яке буде в нього під крилами, зможуть відлякати російську авіацію, яка застосовує КАБи для ударів по українських містах.
Саме дистанція, на яку летять УМПБ, уніфіковані міжвидові планувальні боєприпаси, є 80 кілометрів. Тому, якщо наші ракети будуть на 120, а може і на 160 кілометрів, це створить вагому причину, через яку російські пілоти не зможуть наближатись до наших кордонів.
Це зменшить напруження у прифронтових територіях і містах, які розташовані близько до Росії,
– підкреслив речник Повітряних сил України.
F-16 для України: що відомо
- Посол Данії в Україні Олє Егберг Міккельсен заявив, що його країна передасть Україні літаки F-16 влітку 2024 року. Наразі Данія розформовує свій парк, адже готується отримати нове покоління літаків – F-35.
- Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен заявила, що її країна доставить до України 24 винищувачі. Оллонґрен уточнила, що спочатку ЗСУ отримають винищувачі від Данії, після цього – від Нідерландів.
- Влада Бельгії планує передати Україні свої винищувачі F-16 до кінця 2024 року. Прем’єр країни Александер Де Кроо назвав рішення Бельгії "великим кроком для оборони України".
- Українські пілоти завершили базову підготовку на F-16 у Великій Британії та розпочали навчання у Франції. Мовиться про чотирьох українських льотчиків, яких відібрав Генштаб ЗСУ.
- Профільні оборонні видання Греції пишуть про те, що Україна може викупити для себе F-16. Однак невідомо, коли їх отримає наша країна. Поки що Греція проводить переозброєння країни до 2030 року.