Обговорення тривають, – Міноборони Швеції про надання Україні літаків Gripen

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон розповів про можливість надання Україні винищувачів Gripen. За словами підтвердив, що після остаточного вступу в Північноатлантичний Альянс країна не виключає можливості постачання своїх винищувачів Gripen в Україну.

За словами Йонсона наразі обговорення щодо цієї ідеї тривають. Адже Швеція офіційно стала членом Північноатлантичного Альянсу.

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Швеція не виключає надання Gripen Україні

Йонсон наголосив, що Швеція зможе надати Києву свої винищувачі типу Gripen після офіційного вступу України до НАТО. Цей процес завершився на початку березня 2024 року.

Обговорення тривають, і вони відбуваються в межах коаліції з винищувачів,

– зазначив голова шведського Міноборони.

Він також зазначив, що Швеція є частиною коаліції, яка допомагає Україні в отриманні винищувачів F-16 американського виробництва і пропонує необхідну підготовку для пілотів і персоналу.

Крім того, Йонсон наголосив на важливості того, щоб європейські країни збільшили свою військову допомогу Україні, щоб "компенсувати зменшення підтримки", маючи на увазі допомогу з боку Сполучених Штатів.

Шведська сторона консультувалася щодо передачі Gripen