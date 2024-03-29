Обговорення тривають, – Міноборони Швеції про надання Україні літаків Gripen
Джерело:The Kyiv Independent
Міністр оборони Швеції Пол Йонсон розповів про можливість надання Україні винищувачів Gripen. За словами підтвердив, що після остаточного вступу в Північноатлантичний Альянс країна не виключає можливості постачання своїх винищувачів Gripen в Україну.
За словами Йонсона наразі обговорення щодо цієї ідеї тривають. Адже Швеція офіційно стала членом Північноатлантичного Альянсу.
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Швеція не виключає надання Gripen Україні
Йонсон наголосив, що Швеція зможе надати Києву свої винищувачі типу Gripen після офіційного вступу України до НАТО. Цей процес завершився на початку березня 2024 року.
Обговорення тривають, і вони відбуваються в межах коаліції з винищувачів,
– зазначив голова шведського Міноборони.
Він також зазначив, що Швеція є частиною коаліції, яка допомагає Україні в отриманні винищувачів F-16 американського виробництва і пропонує необхідну підготовку для пілотів і персоналу.
Крім того, Йонсон наголосив на важливості того, щоб європейські країни збільшили свою військову допомогу Україні, щоб "компенсувати зменшення підтримки", маючи на увазі допомогу з боку Сполучених Штатів.
Шведська сторона консультувалася щодо передачі Gripen
- У заяві, зробленій 17 січня, міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрьом повідомив, що розглядається можливість постачання Україні літаків Gripen. Однак це рішення залежить від вступу Королівства до НАТО. Вже 7 березня 2024 року країна стала членом НАТО, що стало рушієм для передачі повітряних суден українській армії.
- Міністр оборони Швеції Пол Джонсон 14 вересня повідомив, що українські пілоти отримали дозвіл на проведення випробувальних польотів на винищувачах Gripen. Пілоти завершили початкову підготовку на літаку в межах підготовки до цих польотів.
- До цього під час свого візиту до Швеції Володимир Зеленський провів переговори зі шведськими урядовцями щодо потенційної передачі Україні винищувачів Gripen. Політики окреслили подальші кроки для вивчення можливості надання Швецією Україні цих винищувачів.
- Варто зазначити, що Ssab JAS 39 Gripen є шведським багатоцільовим винищувачем четвертого покоління, який раніше хотіла придбати в країни наша держава. Що відомо про ці літаки, які їхні характеристики та чим винищувачі відрізняються від F-16 – читайте у матеріалі.