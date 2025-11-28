Є імовірність масованого удару вночі: монітори пишуть про активність ворожої авіації
- Моніторингові спільноти зафіксували активність російської стратегічної авіації, що може свідчити про можливу масовану атаку вночі.
- Відмічено підготовку до застосування літаків Ту-95МС, Ту-160, Ту-22М3, МіГ-31К, а також розгортання пускових установок "Іскандер-М/К" і вихід ворожого ракетоносія в Чорне море.
Увечері 28 листопада моніторингові спільноти зафіксували активність ворожої стратегічної авіації. Це може свідчити про ймовірність масованої комбінованої атаки з боку Росії вночі.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал monitor та інші моніторингові спільноти.
Що відомо про активність ворожої стратегічної авіації?
У телеграм-каналі monitor о 19:58 написали, що відмічено комунікації пунктів управління стратегічної авіації Росії. Це може свідчити про підготовку ворогом до ракетного удару по Україні.
Моніторингові спільноти попереджали про можливу загрозу вильоту бомбардувальників Ту-95МС, Ту-160, Ту-22М3 протягом ночі на 29 листопада. Зокрема, повідомлялося, що в повітрі станом на 19:58 28 листопада були 3 бомбардувальники Ту-95МС, 2 з яких кружляють в районі Енгельса, а 1 – вилетів з аеродрому "Дягилево".
Також монітори повідомляли, що відбувається підготовка або ж готові до застосування у ворога:
5 бортів Ту-95МС;
4 борти Ту-160;
6 бортів Ту-22М3;
4 борти МіГ-31К.
Закликав бути уважним до нічних тривог і мер Івано-Франківська Руслан Марцінків у своєму телеграм-каналі.
Чи є загроза "Калібрів" та балістики вночі?
Моніторингові телеграм-канали також писали, що на території Брянської/Воронезької/Курської областей відмічено розгортання пускових установок ОТРК 9К720 "Іскандер-М/К".
Тож протягом ночі існує загроза застосування ворогом балістичних/крилатих ракет наземного базування "Іскандер-М/К".
Паблік monitor писав, що в акваторію Чорного моря виведено 1 ворожий ракетоносій. Загальний боєзапас до 6 крилатих ракет типу "Калібр". Тож уважними варто бути й до загрози з моря.
Чи були попередження про комбіновану атаку раніше?
Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко 28 листопада розповів, що ворог останнім часом веде підготовку до чергового комбінованого удару по нашій країні. Цю заяву лейтенант зробив на тлі атаки по Саратову та Енгельсу у Росії.
Також окупанти запустили ввечері 28 листопада свої ударні безпілотники типу "Шахед" по Україні. Через це областями ширилася тривога.
Окрім того, ворог підіймав у небо літаки типу МіГ-31К. Були пуски ракет типу "Кинджал", через що на Хмельниччині пролунали вибухи.