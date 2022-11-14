Литва передала Україні нову партію бронетранспортерів М113 з мінометами

Литва продовжує допомагати Україні. Так, нашій державі передали ще 12 бронетранспортерів М113, 10 з яких оснащені мінометами.

Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас. До речі, раніше Литва пообіцяла передати Україні дрони-камікадзе Warmate.

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Литва вкотре допомогла Україні

Додаткова військова підтримка від Литви досягла місця призначення в Україні. 12 одиниць М113 (10 одиниць зі 120-мм самохідними мінометами та 2 одиниці з радіолокатором управління вогнем) та боєприпаси,

– повідомив Анушаускас.

Міністр зазначив, що загалом Литва відправила в Україну вже 62 М113 різного призначення.



Литва передала Україні нову партію бронетранспортерів / фото Арвідас Анушаускас

Зверніть увагу! БТР М113 – головний гусеничний бронетранспортер, що перебуває на озброєнні механізованих військ армії США та багатьох інших країн світу. Це відносно легка машина вагою трохи більше ніж 10 тонн.

М113 має великий оперативний запас ходу, може подолати глибокі водні перешкоди, легко адаптується до широкого діапазону завдань. А ще має високу прохідність та бронювання з алюмінієвого сплаву. Озброєний 12,7-міліметровим кулеметом Браунінг М2НВ. М113 може одночасно перевозити 11 солдатів із повною викладкою.

Як Литва допомагає Україні

16 вересня стало відомо, що Литва передає Україні бронетранспортери М113.

23 вересня Литва передала бронетехніку для ЗСУ, а 26 вересня – 50 бронетранспортерів M113.

Окрім цього, в Україну із Литви прибула перша партія з 13 генераторів. Литовські друзі вже готують до відправлення другий вантаж.

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