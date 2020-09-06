У Литві закликали Євросоюз надати "змістовну та відчутну" допомогу для демократичного руху в Білорусі. Окрім цього Литва звернулась до ЄС, аби протидіяти впливу Москви на Мінськ.

Яка позиція Литви

Що активніше протидіяти впливу Москви на Білорусь, варто запровадити нові санкції. Про це заявив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявичус в інтерв'ю Financial Times.

До речі В ЄС пояснили, за якої умови посилять санкції проти Білорусі

Міністр наголосив, що білоруський народ не повинен відчувати себе покинутим. Євросоюз має надати Білорусі перспективу бути серед демократичних держав.

Санкції ЄС проти Білорусі: що відомо

Євросоюз не визнав результатів президентських виборів у Білорусі та засудив насильство над мирними мітингувальниками.

19 серпня лідери ЄС домовились запровадити санкцій проти білоруських посадовців, які причетні до фальсифікацій виборів і насильства на вулицях.

6 вересня 106 членів Європарламенту поставили свої підписи під ініціативою застосувати санкції проти президента Білорусі Олександра Лукашенка. ​

31 серпня Латвія, Литва та Естонія включили до санкційного списку 30 громадян Білорусі. Серед них Лукашенко.

Що відбувається у Білорусі: коротко