"Зростання гібридної загрози": Литва, Латвія та Польща посилюють захист кордонів з Білоруссю
Джерело:LRT
Ситуація на кордоні Балтійських країн та Білорусі залишається напруженою через переміщення на територію країни найманців ПВК "Вагнера". Тому ці країни та Польща вживають певні заходи безпеки.
Литва з 18 серпня закриває два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю, а у Латвії напередодні викликали з відпусток всіх прикордонників. Також країни Балтії разом із Польщею обговорюють алгоритм повного закриття кордону з Білоруссю.
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Посилення загрози
За минулу добу, 15 серпня, кордон Латвії намагалися незаконно перетнути 96 людей.
Уряд Литви тимчасово закриває з 18 серпня два з шести пункти пропусків через "геополітичні обставини" та загрозу національній безпеці.
Прикордонна служба Латвії почала проводити додаткову мобілізацію прикордонників через "різке посилення гібридної загрози" на кордоні з Білоруссю. Мовиться про переміщення на територію країни найманців ПВК "Вагнера".
Польща ретельно відслідковує ситуацію на кордоні. Там вважають, що можуть бути спроби втрутився у їхні вибори, які відбудуться в жовтні. Також вони не виключають спроб дестабілізації ситуації в країні.
Ми домовилися про координацію технічних кроків, алгоритмів, як би виглядало таке регіональне рішення, якби держави Балтії і Польща зробили це одночасно. Ми продовжуємо технічну і політичну роботу,
— сказала міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте.
За її словами, у Варшаві запланована зустріч за участі балтійських держав та Польщі, де узгодять "фінальні деталі того, як буде виглядати синхронне закриття кордону". Зустріч запланована на 28 серпня.
Загроза на кордоні із Білоруссю: останні новини
- У Білорусі найманцям ПВК "Вагнера" видають справжні паспорти. Ймовірно, це може бути підготовка до провокацій у Польщі, які можуть пройти за декількома сценаріями. Документи найманцям ПВК "Вагнера" видає спеціальний департамент МВС Білорусі. Паспорт абсолютно легальний, але на інші прізвища.
- Міністр внутрішніх справ Польщі Маруш Камінський повідомив, що Агентство внутрішньої безпеки (ABW) затримало двох шпигунів ПВК "Вагнера". Двоє росіян поширювали пропагандистські матеріали групи "Вагнера" у Кракові та Варшаві.
- У польському Кракові почали з'являтися листівки з "запрошенням" вступити до лав ПВК "Вагнера". До слова, посилання на цих листівках ведуть на російський сайт, де вербують найманців. Інформація про листівки вагнерівців у Польщі шириться у мережі. Польські ЗМІ передають, що поліція вже почала розслідування.