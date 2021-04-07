Литва запропонує НАТО надати Україні План дій щодо членства, – МЗС країни

Литва запропонує союзникам по НАТО надати Україні План дій щодо членства. Це дозволить державі вступити до Північноатлантичного альянсу.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс на пресконференції з главою МЗС Іспанії Аранчою Гонсалес Лайя заявив, що найближчим часом потрібно знову розглянути можливість надання Україні ПДЧ. За його словами, це питання вже почали обговорювати з колегами з країн Балтії.

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Ландсбергіс зазначив, що надання Україні ПДЧ буде "сильним сигналом для Росії". Це стане підтвердженням того, що НАТО цінує та підтримує обраний українською державою трансатлантичний зв'язок.

Найближчим часом ми повинні знову звернутися до колег з листом, щоб розглянути можливість надання ПДЧ Україні,

– наголосив глава МЗС Литви.

Рада національної безпеки й оборони готує рішення щодо ключових заходів України на шляху до членства в НАТО. Це потрібно для посилення внутрішньої роботи держави у цьому напрямку.

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Реакція МЗС Іспанії

Водночас очільниця МЗС Іспанії зазначила, що відносини союзників НАТО з Україною є "плідними та корисними" навіть попри те, що вона ще не є членом Альянсу.

Аранча Гонсалес Лая також додала, що питання України варто обговорити на саміті Північноатлантичного альянсу, який відбудеться у червні.

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