Литва заявила про явну підготовку Росії до нападу у напрямку Києва
Джерело:твітер Габріелюса Ландсбергіса
У Литві прокоментували рішення Білорусі та Росії продовжити навчання. Країна переконана, що це свідчить про підготовку нападу у бік Києва.
Відповідну заяву озвучив очільник МЗС Литви. Міністр запевнив, що це переломний момент для безпеки країн НАТО.
До теми У Білорусі заявили, що з Росією створюють військове угруповання, щоб "дати відсіч"
Литва прокоментувала продовження російських навчань
Литовський міністр заявив, що російські війська залишаються у Білорусі, порушуючи всі гарантії виведення.
Це явна підготовка до нападу на Україну у напрямку Києва та повзуча анексія Білорусі: переломний момент для безпеки країн НАТО, що межують з Білоруссю: Литви, Польщі, Латвії,
– переконаний Ландсбергіс.
Саме тому глава литовського МЗС пояснив, що наразі актуально:
- зміцнення НАТО;
- запровадження санкцій Євросоюзу.
Коротко про продовження військових навчань Росії та Білорусі
- 20 лютого, коли Росія та Білорусь мали завершити військові навчання, вони заявили про їх продовження.
- Зокрема Олександр Лукашенко і Володимир Путін вирішили продовжити їх через "загрозу на кордонах".
- Причина полягає нібито у наростанні військової активності біля зовнішніх кордонів Союзної держави та загостренням ситуації на Донбасі.
- Також міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що країни вирішили створити військове угруповання для того, щоб "дати відсіч" при необхідності.
- Коментуючи продовження навчань, Олексій Резніков заявив, що це було передбачувано.
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Повний текст публікації Габріеліуса Ландсбергіса
Російські війська залишаються у Білорусі, порушуючи всі гарантії виведення. Це явна підготовка до нападу на Україну у напрямку Києва та повзуча анексія Білорусі: переломний момент для безпеки країн НАТО, що межують з Білоруссю: Литви, Польщі, Латвії. Доречно підкріплення НАТО та санкції ЄС.