Кинули в смітник та обплювали: у Литві група людей осквернила український прапор

У Литві троє чоловіків та одна жінка осквернили прапор України, кинувши стяг у смітник та плюнувши на нього. Відомо, що чоловіки перебували у стані алкогольного сп'яніння.

Повідомляється, що затримані не були ні громадянами Литви, ні українцями. Причини такої дії наразі невідомі.

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Наруга над державним символом

Поліція Литви повідомляє, що у Вільнюсі четверо осіб несли прапор України, після чого вирішили викинути його до смітника. Вони поклали його в урну древком догори і, плюнувши на нього, пішли геть. Цей інцидент зняв на відео місцевий, після чого повідомив про це правоохоронцям.

Зловмисників вдалося затримати – ними виявилися троє чоловіків та одна жінка. Чоловіки у цей час перебували у стані алкогольного сп'яніння, жінка ж була тверезою. Поліція з'ясувала, що троє з компанії були громадянами Угорщини, а ще один присутній був німцем.

Мотиви та наміри правопорушників невідомі. Наразі відкрито кримінальне провадження за фактом наруги над державним символом іноземної держави. Затриманим загрожує штраф, арешт або позбавлення волі на строк до двох років.

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