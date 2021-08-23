У Литві є "чорний список" артистів, що виступали в окупованому Криму, – президент Наусєда

Литва раніше за Україну заборонила в'їзд багатьом російським співакам. Там існує "чорний список" селебріті, які незаконно відвідували окупований Росією Крим.

Президент Литви Ґітанас Наусєда в інтерв'ю для "Радіо Свобода" розповів, що для артистів, які мають стосунок до визнання окупації Криму, його країна запровадила санкції. Він зазначив, що політика Литви буде рішучою та наполегливою стосовно заборони таким людям перебувати у Литві.

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"Так, у нас є певний "чорний список". Я думаю, це дуже важливий елемент політики невизнання окупації Криму. І ми, як друзі України, будемо дуже наполегливими та рішучими у цьому питанні", – сказав Наусєда.

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