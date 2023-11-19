Росіяни не затримаються на лівому березі Херсонщини: у ОВА назвали ознаку підготовки втечі
19 листопада 2023, 10:48Читать новость на русском
Українські військові продовжують наступальну операцію на Херсонщині. У Херсонській ОВА вважають, що окупанти можуть готуватися залишити регіон.
Речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков у етері телемарафону розповів, що на території тимчасово окупованої Херсонської області серед окупантів почастішали випадки мародерства. Це може свідчити про підготовку до втечі.
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Росіяни почали активно мародерити
У Херсонській ОВА не виключають, що загарбники "скоро будуть тікати". Окупанти самі демонструють це місцевим жителям.
Є випадки, коли під'їжджають цілі вантажівки до домівок, в яких люди не проживають та завантажують все підряд,
– розповів Толоконніков.
Ситуація на лівобережжі Херсонщини
- Українські військові утримують позиції на лівому березі Херсонської області, розширюючи плацдарм для подальших наступальних дій. Водночас головне завдання ЗСУ в регіоні полягає не лише у звільненні території. Так, першочергово наші захисники хочуть убезпечити від обстрілів жителів правобережжя Херсонської області. Про це розповіла речниця ОК "Південь" – Наталія Гуменюк.
- Крім цього, пізніше вона заявляла, що наші захисники посунули окупантів на кілька кілометрів від Дніпра. Водночас Гуменюк зазначила, що цього недостатньо, щоб вороги не били з артилерії по правому берегу. За її словами, загальна кількість угруповання росіян на лівому березі Херсонщини оцінюється у кілька десятків тисяч.
- Аналітики Інституту вивчення війни теж проаналізували, що відбувається на лівобережжі Херсонщини. Відомий російський блогер заявив, що ЗСУ за підтримки артилерії вдарили по ворожих підрозділах у районі Пойми (10 кілометрів на південний схід від Херсона та 4 кілометри від річки Дніпро) та Піщанівки (13 кілометрів і 3 кілометри).