Росіяни не затримаються на лівому березі Херсонщини: у ОВА назвали ознаку підготовки втечі

Українські військові продовжують наступальну операцію на Херсонщині. У Херсонській ОВА вважають, що окупанти можуть готуватися залишити регіон.

Речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков у етері телемарафону розповів, що на території тимчасово окупованої Херсонської області серед окупантів почастішали випадки мародерства. Це може свідчити про підготовку до втечі.

Дивіться також Ворог хоче оточити Авдіївку, ЗСУ тримаються на лівобережжі: огляд карти фронту 19 листопада

Росіяни почали активно мародерити

У Херсонській ОВА не виключають, що загарбники "скоро будуть тікати". Окупанти самі демонструють це місцевим жителям.

Є випадки, коли під'їжджають цілі вантажівки до домівок, в яких люди не проживають та завантажують все підряд,

– розповів Толоконніков.

Ситуація на лівобережжі Херсонщини