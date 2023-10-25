Великі ризики для росіян, – Мусієнко припустив, що відбувається на лівобережжі Херсонщини

За даними ISW, українська ДРГ провела рейд на лівобережжя Херсонщини. Зокрема, українським військовим вдалося захопили дорогу між трьома селами: Пойма, Козачі Лагері та Кринки.

Очевидно, що операція бійців на Лівобережжя має сенс, зміст, спрямованість й матиме подальший розвиток. Такими думками з 24 Каналом поділився керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, додавши, що окупанти можуть залишитися без сполучення із Кримом.

Дивіться також Продовжуємо відкидати ворога, – Гуменюк про ситуацію на Лівобережжі Херсонщини

Який основний задум операцій на лівому березі Херсонщини

Як зазначив Мусієнко, наразі лівобережна Херсонщина – ключ до розв'язання певних проблем, зокрема розв’язання питання наступу ворога на Сході та оборонних дій противника на Півдні.

Загроза втратити плацдарм на лівобережжі Херсонщини та бути відрізаним від Криму – доволі великі ризики для російського війська. Тому окупанти з Токмака перекинули деякі підрозділи на цей напрямок,

– сказав Мусієнко.

За його словами, окупанти серйозно остерігаються успішних дій Сил оборони. Тому перемістили солдатів з південного флангу Олешок до населених пунктів: Пойма, Козачі Лагері та Кринки. Загалом, російські війська мають непоганий бойовий рівень.

Задум нашого керівництва може полягати у парирувані флангової операції ворога в Авдіївці й на Сході нашими діями з флангу на Лівобережжі – це було б блискуче, якби все увінчалося успіхом, то дало б широкі перспективи,

– пояснив керівник Центру військово-правових досліджень.

Мусієнко про рейд бійців на лівий берег Херсонщини: дивитися відео

Зокрема, це допомогло б ось у чому:

відрізати ворога від Криму;

порушити логістику росіян;

змусити окупантів передислокувати сили та резерви, які діють на інших напрямках.

Чи можуть ЗСУ закріпитися на лівобережжі Херсонщини

Як наголосив Мусієнко, Сили оборони можуть закріпитися й просуватися далі на лівому березі Херсонської області завдяки додатковому підкріпленню ППО та вогневими засобами – технікою та артилерією. Звісно, якщо такий план входитиме до стратегії військового керівництва.

Наталія Гуменюк зазначила, що наразі зарано стверджувати про висаджування українських воїнів на лівобережжі Херсонської області. Адже ця інформація є лише висновками аналітиків, які базуються на даних російських військкорів.

Тому що, якщо ми говоримо про дії груп, які можуть діяти там без перекидання та залучення техніки, можливо задум в іншому, зокрема: потрібно знищувати певні вогневі точки ворога та їхні позиції, тримати окупантів у неспокої, змушувати маневрувати їхніми резервами й сковувати підрозділи російських військ, які могли б бути перекинуті на інші напрямки,

– зауважив Олександр Мусієнко.

Ситуація в Херсонській області