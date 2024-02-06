Випробовують на міцність наші позиції, – Гуменюк розповіла про дії росіян на лівобережжі Дніпра

Окупанти кожного дня намагаються атакувати позиції українських військових на лівому березі Дніпра. Буває, що за добу ворог здійснює 10 – 15 штурмів.

Про це 24 Каналу розповіла начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, зауваживши, що окупанти зосереджені на штурмових діях на лівому березі Херсонської області.

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Яка ситуація на лівобережжі Херсонщини

Як наголосила Гуменюк, росіяни не відмовляються від штурмів навіть в складні погодні умови. Принаймні одна атака за добу відбувається. Але переважно їх значно більше.

Ворог не відмовляється від штурмів ні за яких умов. Проводять їх навіть за поганої погоди, за нестачі або заборони використання техніки, за умов внутрішніх конфліктів та морально-психологічного розладу. Все одно один штурм за добу, але нашкребуть. Випробовують на міцність наші позиції,

– сказала Гуменюк.

До прикладу, за минулу добу, на цьому напрямку зафіксували три штурми. Усі вони були невдалими. Крім того, ворог втратив 54 окупантів.

Штурмові підрозділи ворога відступили, зазнавши втрат. Часто під час штурмів там залучають по 10 – 15 людей з одного напрямку. Іноді атаки відбуваються з двох напрямків одночасно,

– повідомила Гуменюк.

Ситуація на лівобережжі Херсонщини: коротко

Українські військові утримують плацдарм на лівому березі Херсонщини. Там вдається виконувати низку завдань. Зокрема, йде робота над ускладненням та уповільненням логістики ворога на цьому напрямку.

Нещодавно українські прикордонники атакували позиції окупантів на Херсонщині. Там прилетіло по місцю, де перебував ворожий оператор антидронової рушниці.

Влітку 2023 року група українських спецпризначенців висадилася на лівому березі Дніпра поблизу Антонівського мосту. Окупанти не змогли їх вибити.