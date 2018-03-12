Ломаченко офіційно підтвердив ім’я суперника та дату наступного бою
Український боксер Василь Ломаченко офіційно визначився з ким проведе наступний поєдинок. Ним стане венесуельський боксер-професіонал Хорхе Лінарес.
Відповідна інформація оприлюднена на сторінці Ломаченка у соцмережі.
Читайте також: Це той скальп, який мені потрібен, – Ломаченко жорстко прокоментував наступний бій
Бій заплановано на 12 травня 2018 року.
Варто додати, що Хорхе Лінарес – чемпіон світу у напівлегків, 2-ій легкій та легкій ваговій категоріях.
За попередньою інформацією, бій відбудеться у Нью-Йорку.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі