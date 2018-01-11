Ломаченко став частинкою боксерської історії завдяки своїм шортам
Шорти українського чемпіона світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі Василя Ломаченка, в яких він тріумфував над кубинцем Гільєрмо Рігондо, тепер можна побачити у Залі боксерської слави.
Про це повідомив його менеджер Егіс Клімас на своїй сторінці у Instagram.
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"Дворазовий олімпійський чемпіон Василь Ломаченко надав Залу боксерської слави свої шорти, в яких він брав участь у бою за звання чемпіона світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі проти Гільєрмо Рігондо", – зазначали своєю чергою представники Залу слави.
Нагадаємо, бій Ломаченко – Рігондо завершився достроковою перемогою українця перед початком сьомого раунду. Поєдинок відбувся у американському Нью-Йорку на легендарній арені Madison Square Garden уранці 10 грудня. Він увійшов у історію як протистояння двох олімпійських чемпіонів.