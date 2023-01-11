У Лондоні вперше підтвердили, що планують надати Україні сучасні танки

Західні партнери без упину допомагають Україні обороняти територію та проганяти ворога на межі кордонів 1991 року. Тепер же все частіше лунають повідомлення про можливість надання сучасної наступальної техніки.

Зокрема у Великій Британії вперше підтвердили намір передати Україні для боротьби сучасні танки. Попросив про це прем'єр-міністр Ріші Сунак.

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Ймовірно, йдеться про Challenger 2

Так, за даними Financial Times, він попросив міністра оборони Бена Уоллеса в найближчі тижні попрацювати з партнерами, щоб просунутися "далі та швидше з підтримкою України, включаючи надання танків".

Ми прискорюємо нашу підтримку України військовими технологіями наступного покоління, які допоможуть виграти цю війну. Очевидно, що бойові танки можуть надати українцям кардинальний потенціал,

– сказав речник Даунінг-Стріт.

Відбулося це після заяви прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького, що він "веде переговори, спрямовані на створення ширшої коаліції країн" для доставки західних танків до Києва.

У виданні заявили, що мовиться про постачання Україні танків Challenger 2. Ба більше, така угода буде першим випадком надання Україні від західної країни сучасних важких бойових танків.

Україна чекає на танки

Володимир Зеленський у середу, 11 січня, зустрівся у Львові з Анджеєм Дудою та Ґітанасом Науседою. Він заявив, що є дуже позитивні сигнали щодо надання нашій державі танків.

Щодо танків – є дуже позитивні сигнали. Ми очікуємо об'єднаного рішення,

– підкреслив він.

При цьому він також наголосив, що сьогодні Україна чекає на рішення щодо танків від ще однієї держави. Ймовірно, він натякав саме на Велику Британію.

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