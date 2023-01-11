У Лондоні вперше підтвердили, що планують надати Україні сучасні танки
Джерело:Financial Times
Західні партнери без упину допомагають Україні обороняти територію та проганяти ворога на межі кордонів 1991 року. Тепер же все частіше лунають повідомлення про можливість надання сучасної наступальної техніки.
Зокрема у Великій Британії вперше підтвердили намір передати Україні для боротьби сучасні танки. Попросив про це прем'єр-міністр Ріші Сунак.
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Ймовірно, йдеться про Challenger 2
Так, за даними Financial Times, він попросив міністра оборони Бена Уоллеса в найближчі тижні попрацювати з партнерами, щоб просунутися "далі та швидше з підтримкою України, включаючи надання танків".
Ми прискорюємо нашу підтримку України військовими технологіями наступного покоління, які допоможуть виграти цю війну. Очевидно, що бойові танки можуть надати українцям кардинальний потенціал,
– сказав речник Даунінг-Стріт.
Відбулося це після заяви прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького, що він "веде переговори, спрямовані на створення ширшої коаліції країн" для доставки західних танків до Києва.
У виданні заявили, що мовиться про постачання Україні танків Challenger 2. Ба більше, така угода буде першим випадком надання Україні від західної країни сучасних важких бойових танків.
Україна чекає на танки
Володимир Зеленський у середу, 11 січня, зустрівся у Львові з Анджеєм Дудою та Ґітанасом Науседою. Він заявив, що є дуже позитивні сигнали щодо надання нашій державі танків.
Щодо танків – є дуже позитивні сигнали. Ми очікуємо об'єднаного рішення,
– підкреслив він.
При цьому він також наголосив, що сьогодні Україна чекає на рішення щодо танків від ще однієї держави. Ймовірно, він натякав саме на Велику Британію.
Надання Україні сучасних танків: останні новини
- 7 січня стало відомо, що Польща та Фінляндія розглядають можливість надання Україні танків Leopard. Однак у Фінляндії наголосили на важливій умові: потрібно, щоб це робили й інші держави Європи.
- Згодом у Польщі розповіли, що танки можуть надати не від самої країни, а від коаліції країн. При цьому в Україну можуть прибути кілька десятків Leopard 2.
- Не відкидають можливості поставок в Україну важких танків і у НАТО. Так, генсек Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що бачить необхідність збільшення амбіцій.
- Цікаво, що така передача може підштовхнути Німеччину до скасування заборони на постачання танків Leopard.