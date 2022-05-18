Луганщина без світла – знеструмлена остання велика підстанція

Луганська область, де точаться запеклі бої між ЗСУ та загарбниками, залишилися без світла. Російські військові знеструмили та пошкодили останню потужну електропідстанцію.

Поблизу Лисичанська точаться активні бойові дії

Глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай 18 травня повідомив, що Луганщина повністю залишилася без електроенергії. За його словами, зникло світло вже і в тих будинках, де донедавна воно ще залишалося.

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Гайдай заявив, що поблизу Лисичанська точаться активні бойові дії. Повідомляється про попадання снаряду в лінію електропередачі.

Глава Луганської ОВА наголосив, що росіяни знеструмили та пошкодили останню потужну електропідстанцію.

Близько години тому зникло світло в тих домівках області, де воно ще залишалося. Поблизу Лисичанська точаться активні бойові дії, є влучання в лінію електропередачі напругою 220 кВ. Росіяни знеструмили та пошкодили останню потужну електропідстанцію,

– сказав Гайдай.

Він додав, що руйнування дуже серйозні. Тому ремонт неможливий до припинення бойових дій.

У Луганщині відсутнє водопостачання

Омбудсменка Людмила Денісова повідомила, що в Луганській області відсутнє водопостачання. Донедавна вода була в Сєвєродонецьку, але через відсутність світла її немає вже понад тиждень.

Також вона повідомила, що окупанти влучили у магістральний газопровід біля Сєвєродонецька. Через це газопостачання залишилося всього у 5 населених пунктах. У двох із них газ є лише в окремих районах.

Денісова уточнила, що в Луганській області електропостачання залишалося в одному населеному пункті із 42 підконтрольних Україні. Окупанти зруйнували або відключили 818 трансформаторних підстанцій.

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