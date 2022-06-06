На Луганщині поранили кадирівського тіктокера-підполковника

Росія кинула на війну проти України кадирівців, які у соцмережах розповідають свої побрехеньки для внутрішніх споживачів. Та одному з підполковників тепер точно не до тік-току.

Кадирівський підполковник отримав контузію

На фронті зазнав поранення заступник командира спецполку Кадирова – підполковник Межед Уцмигов. Повідомляється, що він був поранений у селищі Комишуваха, що в Сєвєродонецькому районі.

До речі "Трасу життя" ворог не контролює, але обстрілює, тому користуємося іншими можливостями, – Гайдай

Уцмигов, позивний якого "Моджахед", був поранений 2 червня. Він разом зі співробітниками чеченського спецполку засів в одному з будинків селища Комишуваха.

Кадирівці влаштували у Комишувасі так звану вогневу точку, щоб прикрити прохід інших бійців. Під час артобстрілу у будинок, де перебував кадирівець, потрапив снаряд.

"Моджахед" разом з підлеглими встиг вибігти з дому, але був поранений у ногу та отримав контузію.

Гайдай переказав привіт Кадирову

Російська пропаганда роками намагалася створити картинку про "безстрашних кадирівців". Та на війні в Україні їх охрестили "тік-ток військами". Кадирівці здебільшого знімають постановочні відео для соціальних мереж.

Рамзан Кадиров, лідер російських "тік-ток військ", заявляв, що очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай втік з регіону. Та, на відміну від Кадирова, Гайдай перебуває на фронті та допомагає мирним українцям.

Очільник Луганської ОВА записав звернення до Кадирова з Лисичанська, в якому висміяв невизнаного чеченського лідера. Гайдай сказав, що хотів нагадати Кадирову, що не слід брехати, як Путін.

Яка ситуація на Луганщині

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