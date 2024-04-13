Є влучання: у Луганську пролунали потужні вибухи, над містом густий стовп диму
В тимчасово окупованому Луганську вдень 13 квітня пролунали потужні вибухи. У небо здійнявся густий стовп диму, а окупанти підтверджують прильоти.
Зокрема, всі місцеві телеграм-канали пишуть про потужні вибухи та прильоти в районі автовокзалу. До слова, поруч розташована військова частина окупантів, передає 24 Канал.
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У Луганську потужна "бавовна"
Близько опівдні 13 квітня в тимчасово окупованому Луганську пролунали потужні вибухи. Росіяни заявляють, що прильоти зафіксували нібито в районі автовокзалу. Однак поруч розташована низка важливих військових об'єктів.
Потужна "бавовна" у Луганську: дивіться відео
Після потужних вибухів у небо відразу здійнявся потужний стовп диму. Варто наголосити, що в районі автовокзалу розташовані кілька важливих об'єктів ворога, тільки чомусь в російських телеграм-каналах про це не згадують. Зокрема, там є військова частина окупантів, а також машинобудівний завод, де російські військові могли зберігати техніку.
Окрім того, місцеві жителі у мережі спростовують заяви, що буцімто прильоти були в районі автовокзалу. Десятки користувачів стверджують, що прильоти були саме біля заводу.
Згодом гауляйтер Лєонід Пасєчнік підтвердив, що під ударом опинився машинобудівний завод.
Густий стовп диму після вибухів: дивіться відео
До слова, у мережі жителі тимчасово окупованого Луганська охоче діляться кадрами після прильоту. Моменти вибухів також потрапили на відео.
Вибухи в Луганську зафіксували камери: дивіться відео
Прильоти в тимчасово окупованому Луганську підтверджують й самі російські пропагандисти. Вони заявили про потужні вибухи, після яких спалахнула пожежа. Кадри масштабної пожежі також з'явилися у мережі. На них видно густий чорний дим, який характерний для горіння дизпального або техніки.
Дим і пожежа після вибухів: дивіться відео
На інших опублікованих кадрах видно масштабну пожежу. Окрім того, чутно, як місто почали їздити спецслужби з увімкненими сиренами.
Пожежа в Луганську: дивіться відео
Наразі окупанти про постраждалих або загиблих не повідомляли.
Яка ситуація на Луганщині: останні новини
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