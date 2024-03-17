Можуть здати сусіди: до яких наслідків призводить відсутність зв'язку на окупованій Луганщині

На тимчасово окупованих територіях практично відсутній зв’язок не лише з Україною, а й всередині незаконних формувань. Так місцеві жителі не можуть елементарно викликати навіть екстрені служби на випадок надзвичайної ситуації.

До яких страшних наслідків це призводить 24 Каналу розповів колишній очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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Проблеми на окупованих територіях

Все, чим займалися окупанти, заходячи на територію України – це не відновленням зруйнованої інфраструктури, а завезенням мобільних антен для російських мобільних операторів. Також завозили вантажівки, на яких стояли величезні монітори, які транслювали російські телеканали.

"Пропаганда заїхала одразу", – розповів Гайдай.

Зараз на окуповані території не доходить жоден сигнал з України. Вздовж лінії фронту та на територіях трохи глибше величезна проблема із будь-яким зв'язком, інтернетом.

Все глушиться, окупанти дуже бояться, що місцеві жителі будуть здавати їхні позиції, склади з БК, казарми і розташування певних підрозділів,

– додав Гайдай.

Були неодноразові приклади, коли люди змушені підійматися на дах будинку – п'ятиповерхівки чи дев'ятиповерхівки, аби комусь зателефонувати чи знайти зв'язок, щоб викликати пожежну чи швидку допомогу.

Проте, якщо хтось із сусідів побачить це, одразу може здати таку людину, мовляв, там намагаються з кимось зв’язатись. Вже неодноразово траплялися ситуації, коли згорала велика територія чи медики не встигали зреагувати через відсутність зв'язку.

Ситуація на окупованих територіях Сходу дуже важка