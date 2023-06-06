Не тільки відбивають атаки: Гайдай назвав успішні для ЗСУ напрямки

Окупанти не полишають надії повністю окупувати Луганську області. Однак українські захисники не залишають їм надії це здійснити. Останніми днями на цьому напрямку ЗСУ мали певні досягнення.

Про це 24 Каналу розповів ексголова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він зазначив, що ситуація на окремих ділянках фронту на Луганщині залишається важкою.

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Наступ ЗСУ неминучий

Гайдай відзначив певні успіхи ЗСУ на Сватівсько-Куп'янському напрямку, де українські сили оборони не тільки відбивають постійні атаки, але й мають успіх та просування вперед.

Водночас на Кремінському та Білогорівському напрямках ситуація достатньо складна через те, що окупанти продовжують знищувати ці території артилерією.

Сергій Гайдай розповів про ситуацію на Луганщині: дивіться відео

"Розуміючи, що наступ українських сил оборони неминучий, окупанти зараз активно займаються будуванням ще нових оборонних споруд і дистанційно мінують територію. Хоча напрямок Кремінна – Лиман – це, напевно, найбільш замінована територія у світі", – наголосив Сергій Гайдай.

Що відбувається на Східному напрямку