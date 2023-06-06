Не тільки відбивають атаки: Гайдай назвав успішні для ЗСУ напрямки
Окупанти не полишають надії повністю окупувати Луганську області. Однак українські захисники не залишають їм надії це здійснити. Останніми днями на цьому напрямку ЗСУ мали певні досягнення.
Про це 24 Каналу розповів ексголова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він зазначив, що ситуація на окремих ділянках фронту на Луганщині залишається важкою.
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Наступ ЗСУ неминучий
Гайдай відзначив певні успіхи ЗСУ на Сватівсько-Куп'янському напрямку, де українські сили оборони не тільки відбивають постійні атаки, але й мають успіх та просування вперед.
Водночас на Кремінському та Білогорівському напрямках ситуація достатньо складна через те, що окупанти продовжують знищувати ці території артилерією.
Сергій Гайдай розповів про ситуацію на Луганщині: дивіться відео
"Розуміючи, що наступ українських сил оборони неминучий, окупанти зараз активно займаються будуванням ще нових оборонних споруд і дистанційно мінують територію. Хоча напрямок Кремінна – Лиман – це, напевно, найбільш замінована територія у світі", – наголосив Сергій Гайдай.
Що відбувається на Східному напрямку
- Раніше речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомляв, що поблизу Білогорівки в Луганській області спостерігається "різношерстне формування" ворога. За його словами, воно складається з усіх збройних військ, які окупанти змогли назбирати. Через це їм вдається іноді на цій ділянці фронту проводити наступальні дії.
- Також загострюється ситуація на Сватівському напрямку. Як повідомив командир роти 92 ОМБр Юрій Федоренко, росіяни накопичили певні сили та засоби на цьому напрямку. Навіть підтягнули загони "Шторм Z".
- Проте командуванню 92 механізованої бригади заздалегідь дізналося про наміри ворога і він отримав гідну відсіч. Українські захисники знищили певну кількість особового складу та техніки росіян.
- Водночас заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила про просування українських воїнів на Сході. Так, Оперативно стратегічне угруповання військ "Хортиця" здійснює наступальні дії на декількох напрямках та має просування: на Оріхово-Василівському, Парасковіївському – від 200 до 1600 метрів, а також на Іванівському та Кліщіївському – від 100 до 700 метрів.