Світан назвав, які проблеми мають росіяни на Луганському напрямку

Для росіян на Луганському напрямку є велика проблема. Вона на півночі Луганщини, на лівому березі річки Сіверський Донець – окупанти не укріпили цю територію.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан. Він також зазначив, що можна додати – на цьому сегменті, росіяни не виконали лінію оборони – вочевидь, вони не планували відступати з цього напрямку.

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На Луганщині, за словами Світана, у окупантів дві лінії оборони – від Сватового до Кремінної, а також від Старобільська до Щастя в бік Луганська по річці Айдар.

По жодній із цих ліній, росіяни вже не встигають закріпитись.

Повний стрім із військовим запасу Романом Світаном: дивіться відео

"На мою думку, у найближчий тиждень або два відбудеться такий самий обвал фронту, як ми це бачили біля Ізюму. Ми можемо побачити рух на Старообільськ або ж одразу на Луганськ", каже Роман Світан.

Є ймовірність того, що до кінця листопада наші захисники можуть підійти до Щастя. Але, якщо наші війська стоятимуть у Щасті, то Луганськ вже діставатиме армійська артилерія,

– резюмує військовий Роман Світан.

Що відбувається на Луганщині