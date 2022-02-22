На Луганській ТЕС спалахнула пожежа через обстріл бойовиками Щастя
22 лютого 2022 , 14:16Читать новость на русском
Джерело:пресслужба ДСНС
Через обстріли проросійськими бойовиками населеного пункту Щастя, що на Луганщині, спалахнув трансформатор. Він розташований на території Луганської теплової електростанції.
За інформацією ДСНС, 22 лютого о 12:34 у місті Щастя внаслідок обстрілу бойовиками – снаряд влучив у трансформатор на території ТЕС. Після цього він загорівся, розлилось мастило, а вогонь перекинувся на сусідній трансформатор.
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Зазначається, що на гасіння пожежі трансформаторів відправили 12 одиниць техніки. Зараз вони зосереджені на в'їзді до міста Щастя та продовжать рух після припинення обстрілів.
Загоряння трансформатора на Луганській ТЕС: дивіться відео
Обстріли бойовиками Щастя: що відомо
- Проросійські найманці 21 лютого обстріляли Щастя та Врубівку, що на Луганщині. Російські окупанти 4 рази влучили у водозабір, обстріляли район розподільних електромереж.
- У результаті обстрілів російських найманців роботу Луганської теплоелектростанції зупинили. Прифронтове місто Щастя залишилося без електро-, водо- і теплопостачання.
- Глава ОДА – керівник обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай у вечері 21 грудня оперативно скликав позачергове засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Під час нього обстріл Щастя та пошкодження Луганської ТЕС запропонували визнати надзвичайною ситуацією державного рівня.