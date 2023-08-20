Нарешті показав, звідки готувався напад: що ще розбовкав Лукашенко в інтерв’ю зрадниці
Для того, щоб підтримувати свою медійність і демонструвати Владіміру Путіну свою лояльність, Олександр Лукашенко змушений давати програмні інтерв'ю, у яких він виправдовує злочини Росії. Разом із тим, ця роль є досить приємною для нього.
Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. На його думку, Лукашенко був достатньо емоційним у своєму останньому інтерв'ю, але при цьому надзвичайно багато брехав.
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Чому Лукашенко з’являється публічно з мапою
У своєму останньому інтерв’ю Лукашенко підтримує Путіна і закликає нашу державу сісти за стіл перемовин. Що цікаво, на інтерв’ю білоруський диктатор знову притягнув свою карту та указку.
"Лукашенко, як і Путін, не користується інтернетом. Наприкінці скандального інтерв’ю він заявив, що не користується мобільним телефоном. Схоже, що він із Путіним вірить в якусь давню байку про те, що нібито через телефон можна посилати випромінення, яке впливатиме на роботу мозку", – припустив Тизенгаузен.
Саме з цієї причини Лукашенко вважає використання мапи й указки нормальним. Однак, що більш показово, закликаючи українську владу діяти "в інтересах своєї великої країни", білоруський диктатор обводить указкою не всю, а лише підконтрольні території України. Що наочно підтверджує його прихильність до Росії.
Про що збрехав Лукашенко
Також в цьому інтерв’ю білоруський диктатор нарешті показав, “звідки готувався напад”. Виявляється, на кордоні з Білоруссю Україна нібито розмістила чотири "Точки-У", що мало б свідчити про агресивні наміри нашої країни.
Це відбулося в той момент, коли десятки тисяч російських військових стояли на кордоні з Україною, а Росія відкрито вимагала у НАТО переглянути її сфери впливу.
Борис Тизенгаузен про інтерв'ю Лукашенка: дивіться відео
Ще один приклад відвертої та незграбної брехні білоруського диктатора – смішне пояснення того, чому Росія не захопила Київ. За його словами, друга армія світу не змогла прорватися в Київ, тому що Сили оборони столиці начебто ховалися за лікарнями та садочками.
"Цікаво, чому ж тоді це не зупинило Путіна від того, щоб зруйнувати Бахмут і Маріуполь? Слова білоруського диктатора є настільки алогічними, що повірити в них можуть лише ті, хто звик споживати російську пропаганду", – зазначив політтехнолог.
Що відбувається у Білорусі: останні новини
- Тривалий час Білорусь тримала в напрузі сусідні країни прийомом на своїй території бойовиків "Вагнера", а також – провокацією із гелікоптерами на початку серпня.
- Однак зараз ситуація суттєво заспокоїлась: чисельність "Вагнера" в країні скоротилась на 20%, а про нові провокації на кордоні нічого не відомо. Серед причин цього рішення називають погану оплату "праці" воєнних злочинців.
- Ще одним інструментом шантажу союзників-диктаторів мало стати передання Білорусі тактичної ядерної зброї на базі ракет "Іскандер-М". Однак ніяких новин про це вже понад місяць не було чути, що дозволяє припустити, що у Лукашенка виникли якісь проблеми.