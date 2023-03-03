Сі Цзіньпін прикриває Лукашенка від тиску Путіна: навіщо це Китаю
За даними Інституту вивчення війни, Алєксандр Лукашенко із Сі Цзіньпінем підписали пакет із 16 документів, які можуть сприяти Росії обходити санкції. Та Китай дійсно може допомагати Росії через Білорусь.
Так у коментарі 24 Каналу заявив експерт-міжнародник Євген Добряк. Він переконаний, що одне із головних завдань Китаю – це логістичні шляхи до Європи через Білорусь.
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"Обхід санкцій, які накладені на Росію, також через Білорусь. Це дуже серйозний аспект, який може бути. Але я не думаю, що це буде стосуватися озброєння і військової техніки", – заявив він.
Добряк припустив, що це можуть бути товари подвійного призначення, адже санкцій на Білорусь щодо них, мікроелектроніки поки що немає.
Експерт-міжнародник вважає, що Китай хоче взяти під свій вплив колишні республіки СРСР. Мовляв, в європейській частині є досить багато інтересів Китаю, а через повномасштабну війну Росії з Україною обірвалися дуже серйозні ланцюги логістичних поставок товарів Китаю до ЄС.
Експерт-міжнародник розказав, що означає візит Лукашенка до Китаю: дивіться відео
Історія повторюється
Він упевнений, що Білорусь має важливе значення для Китаю, адже вона розташована для нього у вигідному географічному положенні.
Експерт-міжнародник зауважив, що фактично Сі Цзіньпін виконує місію, які свого часу хотів зробити колишній глава Китаю Мао Цзедун. Мовляв, він ще у 1949 році пропонував Йосипу Сталіну варіацію, що Китай може стати 16 республікою СРСР, тобто, щоби потім асимілювати й домінувати над Радянським Союзом.
Сі Цзіньпін робить таку ж диспозицію на колишньому пострадянському просторі,
– сказав він.
Яким був візит білоруського диктатора
Він зауважив, що візит до Китаю самопроголошеного президента Білорусі Алєксандра Лукашенка дуже серйозний. Усе через те, що він має державний статус і приймали білоруського диктатора на високому рівні. Це був, зокрема, і обід в золотій залі, і обхід почесної варти.
"І підписані 16 стратегічних документів. Плюс до того, оголошено про щорічне всебічне партнерство між Білоруссю та Китаєм", – розказав Добряк.
За спиною у Китаю
На думку Євгена Добряка, підписані документи між Білоруссю та Китаєм та їх стратегічне партнерство свідчать про те, що глава КНР прикриває й буде прикривати Лукашенка від тиску Путіна щодо прямої участі Білорусі у війні проти України.
Участь білоруських збройних сил проти України, знову відкриття кордонів й можлива агресія проти України з боку Білорусі. Це Сі Цзіньпіну не вигідно,
– зауважив він.
Добряк упевнений, що так Алєксандр Лукашенко серйозно балансує на свою користь.
"Гарантії безпеки для себе – це номер один. Ну і гарантії безпеки, безпосередньо, для Білорусі, щоб зупинити можливе поглинання Росією і в економічному, і в політичному повністю Білорусі", – підсумував експерт-міжнародник.
Що відомо про візит Алєксандра Лукашенка до Китаю
- Самопроголошений президент Білорусі поїхав до КНР 28 лютого з триденним візитом. Раніше Лукашенко заявляв, що йому начебто треба "вибудовувати дружбу" з Китаєм.
- Алєксандр Лукашенко підписав з главою Китаю Сі Цзіньпінем пакет з 16 документів. Ці документи можуть бути на користь Росії, адже там мовиться навіть про науково-технічне співробітництво.
- Президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов заявив, що Китай буде мати вагоме значення у ведення справ в Білорусі. Він вважає, що Алєксандр Лукашенко тепер залежний не лише від Владіміра Путіна, але й від Сі Цзіньпіна.