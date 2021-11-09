Лукашенко поскаржився Путіну на "жорстокі дії Польщі" біля кордону

Олександр Лукашенко та Володимир Путін провели телефонну розмову. Самопроголошений президент Білорусі скористався можливістю, щоб поскаржитися главі Кремля на ситуацію біля кордону.

Розмова відбулася 9 листопада, особливе місце у ній стосувалося ситуації на білорусько-польському кордоні – як зазначили у пресслужбі Лукашенка – "жорстких дій польської сторони щодо мирних людей".

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Лукашенка та Путіна занепокоїли "регулярні війська Польщі"

"Особливе занепокоєння" режиму Лукашенка викликають "факти стягування на кордон регулярних військ Польщі". Водночас події на кордоні назвали "тривожними фактами та тенденціями".

Водночас у Росії вже повідомили, мовляв, пильно стежать за ситуацією на білорусько-польському кордоні. За словами речника Путіна Дмитра Пєскова, у Кремлі побоюються можливих наслідків цієї кризи для Росії.

Напруження ситуації на кордоні Білорусі: останні новини

У Білорусі заявили про те, мовляв, Польща стягує військову техніку до кордону. Причиною цього стало саме загострення ситуації з мігрантами.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив: білоруські силовики прибули на кордон, аби координувати дії мігрантів. Водночас він вважає, що біженців контролюють саме спецслужби Білорусі.

Лише біля пункту пропуску "Брузги" Польща нарахувала приблизно 4 тисячі нелегальних мігрантів. У Білорусі може перебувати орієнтовно понад 10 тисяч осіб, що прагнуть потрапити до ЄС.

У ЗМІ з'явилась інформація, що Білорусь перевезла частину нелегальних мігрантів з-під кордону з Польщею до литовського. За допомогою авто перевезли кількасот людей.