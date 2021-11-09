Лукашенко поскаржився Путіну на "жорстокі дії Польщі" біля кордону
Джерело:БЕЛТА
Олександр Лукашенко та Володимир Путін провели телефонну розмову. Самопроголошений президент Білорусі скористався можливістю, щоб поскаржитися главі Кремля на ситуацію біля кордону.
Розмова відбулася 9 листопада, особливе місце у ній стосувалося ситуації на білорусько-польському кордоні – як зазначили у пресслужбі Лукашенка – "жорстких дій польської сторони щодо мирних людей".
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Лукашенка та Путіна занепокоїли "регулярні війська Польщі"
"Особливе занепокоєння" режиму Лукашенка викликають "факти стягування на кордон регулярних військ Польщі". Водночас події на кордоні назвали "тривожними фактами та тенденціями".
Водночас у Росії вже повідомили, мовляв, пильно стежать за ситуацією на білорусько-польському кордоні. За словами речника Путіна Дмитра Пєскова, у Кремлі побоюються можливих наслідків цієї кризи для Росії.Довідка. 8 листопада у Білорусі величезна колона мігрантів рушила до польського кордону. За попередніми підрахунками, у напрямку кордону йшли декілька сотень біженців, які прямували до пункту пропуску "Брузги".
Напруження ситуації на кордоні Білорусі: останні новини
- У Білорусі заявили про те, мовляв, Польща стягує військову техніку до кордону. Причиною цього стало саме загострення ситуації з мігрантами.
- Президент Польщі Анджей Дуда заявив: білоруські силовики прибули на кордон, аби координувати дії мігрантів. Водночас він вважає, що біженців контролюють саме спецслужби Білорусі.
- Лише біля пункту пропуску "Брузги" Польща нарахувала приблизно 4 тисячі нелегальних мігрантів. У Білорусі може перебувати орієнтовно понад 10 тисяч осіб, що прагнуть потрапити до ЄС.
- У ЗМІ з'явилась інформація, що Білорусь перевезла частину нелегальних мігрантів з-під кордону з Польщею до литовського. За допомогою авто перевезли кількасот людей.