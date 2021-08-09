Лукашенко практично знущався з Путіна, – Піонтковський про пресконференцію диктатора

Олександр Лукашенко під час пресконференції фактично визнав, що Білорусь ніколи не стане частиною Росії. Таких гучних заяв стосовно Володимира Путіна він точно не робив протягом останніх місяців.

Самопроголошений президент Білорусі за весь 2021 рік ніколи не був такий зухвалий щодо Росії і особисто очільника Кремля. Про це в ефірі авторської програми Дмитра Гнапа та Дениса Казанського "Між іншим" на 24 каналі розповів російський публіцист Андрій Піонтковський.

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Лукашенко під час "Прямої лінії" заявив, що готовий переступити через Будапештський меморандум і визнати окупований Крим російським. Втім статися це може лише коли останній олігарх в Росії визнає півострів і почне поставляти туди продукцію.

"Лукашенко практично знущався з нього (Путіна – 24 канал) ось цими висловлюваннями щодо Криму", – наголосив публіцист.

Піонтковський: Лукашенко поводиться зухвало щодо Путіна

За словами Піонтковського, останнім часом здавалося, що Лукашенка загнали в глухий кут. Зокрема через серйозні санкції, які наклали на нього європейці. Втім наразі він поводиться зухвало щодо Путіна. Найімовірніше, через якісь гарантії, які він отримав від китайців.

У Китаю величезні фінансові інтереси в Білорусі. Він розглядає у своїх глобальних проєктах її як важливий геополітичний хаб. Лукашенко так би зухвало не розмовляв з Путіним без якоїсь підтримки,

– зазначив він.

І додав, самопроголошений глава Білорусі давно не ставив так чітко путінські амбіції "одного народу" на місце, як це сталося 9 серпня. Відтак його висловлювання під час спілкування з провладними журналістами точно викличуть сказ у Москви.

Що наговорив Лукашенко під час пресконференції