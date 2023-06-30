Координати знаємо до міліметра: Лукашенко погрожує Заходу ударом по "центрах ухвалення рішень"

Самопроголошений білоруський президент вкотре почав погрожувати цивілізованому світу. Він заявив, що знає розташування "центрів ухвалення рішень" європейських країн та пригрозив ударом по них.

Свою промову білоруський диктатор виголосив під час виступу в Палаці Республіки перед обраною аудиторією. Його слова передали пропагандистські білоруські та російські ЗМІ, пише 24 Канал.

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Західні політики нібито власноруч кладуть голову Європи на ядерну гільйотину

Лукашенко заявив, що Білорусь нібито небезпечна для світу "авторитетом, незалежністю і силою білоруської держави". Відтак цивілізовані держави нібито роблять із його країни ворога тому, що бояться її.

Тож він звернувся до країн Європи та зазначив, що держави можуть бути "цікавими і корисними один одному в усіх сферах: економічній, науковій, освітній, культурній".

Насправді навіть якщо у нас різні національні інтереси, цінності, традиції, ми, країни Східної та Західної Європи – нашого спільного дому, могли б і повинні розвиватися разом,

– сказав Лукашенко.

Своє бажання "миру" при цьому диктатор підкріпив погрозами. Мовляв, у Білорусі добре знають, де розташовані європейські "центри ухвалення рішень", при чому їхні координати відомі "з точністю до міліметра". Їх нібито 28 червня чітко і точно визначив сам Лукашенко, а також затвердив на військових картах.

Не забув при цьому узурпатор влади й побрязкати ядерною зброєю. А також наголосив, що разом з Путіним готовий "не роздумуючи адекватно відповісти", якщо "безпека наших народів буде під загрозою". При цьому він мав на увазі державність, незалежність та територіальну цілісність, ніби хтось у світі взагалі посягав на це.

Чи усвідомлюють західні політики, що вони власними руками кладуть голову Європи на ядерну гільйотину? Вони всерйоз думають, що відбудуться малою жертвою – Вільнюсом та Європою? … Не випробовуйте наше слов'янське терпіння і свою долю,

– сказав Лукашенко.

Погрожував не лише європейським країнам

Окрему частину своєї промови білоруський диктатор присвятив також й "зрадникам та колабораціоністам", тобто тим, хто не згідний з узурпацією влади Лукашенком, який не покидав свій пост з 1994 року.

Він зазначив, що доля тих, хто в роки Великої Вітчизняної війни воював із режимом, була доволі трагічною. Мовляв, "у зрадників і колабораціоністів не знайшлося такої кількості душ, щоб сформувати з них "визвольні війська"", тож боротьба з комуністичним режимом завершилася для деяких з них трибуналом та ешафотом, а для деяких – " забуттям та безслав’ям".

Якщо хтось хоче повторити – це їхній вибір. Не найрозумніший, враховуючи розклад сил, що змінився,

– заявив Лукашенко.

Ймовірно, такими погрозами Лукашенко почав розкидуватися тому, що у день заколоту Пригожина білоруські військові та обрана президентка Білорусі Світлана Тихановська закликали звільнити країну від диктатури.

Мовляв, сьогодні світ спостерігає початок розвалу Росії, тож у білорусів з'явився історичний шанс стати процвітаючою європейською країною. Тихановська ж закликала прогнати російських військових та встановити кордон між Білоруссю та країною-окупанткою. Для цього вона створила оперативний штаб та звернулася за допомогою до полку Калиновського, білоруського військового формування, який сьогодні боронить Україну.

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