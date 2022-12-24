Без винищувачів: Лукашенко вилетів на 4 дні до Путіна

Самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко прилетів у Росію, де проведе цілих 4 дні. Відомо, що він відвідає науково-дослідний центр підготовки космонавтів та зустрінеться з главами країн СНД.

Про це повідомляють білоруські та російські пропагандистські ЗМІ. До слова, раніше Владімір Путін вперше за три роки завітав у Мінськ. Його борт супроводжував винищувач, який було піднято з аеродрому в Барановичах.

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Для чого прилетів Лукашенко

За інформацією, яку поширюють пропагандистські видання, Алєксандр Лукашенко завітав у країну-агресорку з робочим візитом. Росіяни вже підготували для нього "культурну програму".



Лукашенко прилетів у Росію на 4 дні / Фото "Пул Первого"

Сьогодні, 24 грудня, Лукашенко разом з російським президентом Владіміром Путіним мали відвідати у Науково-дослідний випробувальний центр підготовки космонавтів імені Гагаріна. У мережі вже з'явилися світлини з місця подій.

Лукашенко завітав у ЦПК / "Пул Первого"

Щоправда, російського диктатора на них не видно. Зауважимо, що саме в цьому центрі зараз проходять відбір кандидати на політ у космос від Білорусі. Там, самопроголошеного президента Білорусі зустріли голова Роскосмосу Юрій Борисов, виконавчий директор корпорації з пілотованих космічних програм Сергій Крикальов та начальник Центру підготовки космонавтів Максим Харламов.

Далі, Лукашенко має взяти участь у неформальній зустрічі глав держав СНД. Вона відбудеться у Санкт-Петербурзі 26 та 27 грудня.

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