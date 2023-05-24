Лукашенко, як "чахлик невмирущий", – генерал-лейтенант назвав мету візиту диктатора в Москву

Алєксандр Лукашенко прибув у Москву, щоб зустрітися з Владіміром Путіним. Офіційно було заявлено, що візит пов'язаний з участю у заходах Вищої Євразійської економічної ради.

Але, за наявними даними, Білорусь суттєво обмежила військову співпрацю з Росією щодо постачання озброєння, боєприпасів та надання полігонів для підготовки мобілізованих. Саме про ці "проблемні питання" диктатори мають говорити. Таку думку 24 Каналу озвучив генерал-лейтенант, голова Служби зовнішньої розвідки (2020 – 2021) Валерій Кондратюк.

Цікаво Путіна врятує Лукашенко?

Лукашенка намагаються дотиснути

Останніми тижнями активно обговорюється стан здоров'я Лукашенка. Але Путіна, вочевидь, хвороба власного посіпаки зовсім не хвилює.

Насправді Лукашенко як "чахлик невмирущий", яйце якого перебуває у Москві – у руках Путіна. Він вважає, що кома – це ще не крапка. Лукашенко терміново був вивезений в Росію, щоб ці питання йому поставити, він має надати відповіді,

– підкреслив генерал-лейтенант.

Напередодні візиту білоруська сторона опублікувала угоду Білорусі з Росією щодо реалізації програми технічного співробітництва до 2025 року. Йдеться про те, що білоруські підприємства для російського ВПК вироблятимуть багато всього, що Росії потрібно для війни. Але сам Лукашенко зазначені проблеми пов'язує з бюрократією.

Хоча, він вчергове їде в Росію, вони на нього тиснуть, і він завжди усі накази виконує на 50%, а, можливо, навіть менше,

– відзначив Кондратюк.

Цей візит пов'язаний з тим, що Росія намагається дотиснути Лукашенка до виконання усіх зобов'язань, яких вони досягали під час попередніх зустрічей.

Що відомо про стан здоров'я Лукашенка: коротко