"Прикрий мене": Лукашенко розповів, як Путін просив допомоги у скоєнні геноциду

Олександр Лукашенко дав чергове маразматичне інтерв'ю. Цього разу – пропагандистці Діані Панченко. Самопроголошений президент Білорусі заявив, що начебто не знав про початок повномасштабного вторгнення до 24 лютого.

Лукашенко заявив, що дізнався про початок повномасштабного вторгнення начебто з відеозвернення Путіна. Жодних обговорень перед цим буцімто не було. Інтерв'ю поширили білоруські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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Водночас самопроголошений президент Білорусі заявив, що за декілька днів до 24 лютого 2022 року Путін просив у нього про допомогу.

Якщо раптом що станеться. Ну, будь-яке може бути. Ти прикрий мене, будь ласка,

– процитував "бункерного діда" Лукашенко.

За словами Лукашенко, він "не дозволить стріляти у спину росіянам". До слова, якщо самопроголошений президент Білорусі так любить Путіна, то може розділити з ним Гаагу.

Лукашенко знову взявся за свою карту

Окрім того, самопроголошений президент Білорусі взявся за свою карту. Цього разу – на очах у Панченко.

"Я спеціально вам тут карту намалював. Росія перемеле вас. України як держави не буде", – видав абсурд Лукашенко.

До слова, недовго залишилося самій Росії. Доки країна-терористка готується до розпаду, окупанти продовжують "пакетизуватися". Станом на 17 серпня Генштаб ЗСУ повідомив, що ліквідувати вдалося вже 256 050 загарбників.