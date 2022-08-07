лукашенко вдає миротворця, – Вячорка припустив, чи чекати зараз наступу білорусі

білоруські військові вже вкотре продовжують навчання на кордонах із Україною. Попри це, прямий наступ білоруської армії чекати не варто – немає підтримки серед суспільства.

Про це 24 каналу розповів білоруський журналіст та опозиціонер Франак Вячорка. Він також зазначив, що у білоруському суспільстві дуже велика кількість людей проти цієї війни, попри всі пропагандистські намагання.

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"Навіть серед чиновників та пропагандистів така думка, попри те, що вони постійно говорять, що "лише завдяки Лукашенку залишився мир" і білорусь не вступила у війну", – пояснює Вячорка.

Франак Вячорка білоруський журналіст та опозиціонер Лукашенка вдає із себе миротворця, ніби це він рятує Україну від війни, а не є її співучасником. Але російські військові, на жаль, продовжать використання території білорусі для розміщення техніки та для обстрілів ракетами.

За словами Вячоркі, російські війська зараз не розміщуються у великих містах, білоруси не бачать цих військових щодня. Тому можна припустити, що росіяни розташовані у окремих частинах та у лісах на кордоні із Україною, каже він.

Також варто зазначити, що триває масова психологічна операція, яка повинна розпалити ненависть поміж білорусів та українців, резюмує Франак Вячорка.

Що відбувається на українсько-білоруському кордоні – останні новини

У Рівненській області розробили й затвердили план евакуації цивільного населення. Він розрахований на випадок найгіршого сценарію – вторгнення ворога з боку білорусі.

Як повідомили у Генштабі ЗСУ, росія продовжує використовувати територію країни для того, щоб перекинути з білорусі своїх диверсантів в Україну.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що якщо білоруська армія зайде на територію України, то ми розірвемо з цією державою дипломатичні зв'язки. Адже білоруси є співучасниками злочину російських окупантів проти України та українців, і шукати їм жодних виправдань ніхто не збирається.

Водночас радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов підтвердив, що білоруська армія продовжує військові навчання біля українських кордонів. Проте зараз ймовірність нападу білорусі на Україну дуже невелика.

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